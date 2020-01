Ambrì domato anche dal Rapperswil: è il quinto ko consecutivo

AMBRÌ– Continua il momento buio dell’Ambrì. La truppa di Cereda è infatti stata superata anche dal Rapperswil per 5-2 incassando così la quinta sconfitta consecutiva in campionato. I leventinesi, costretti ad inseguire nel punteggio per tutto il match, non sono mai riusciti ad acciuffare la compagine sangallese nonostante le reti di Upshall e Zwerger. I biancoblù torneranno in pista domani quando avranno la possibilità di riscattarsi affrontando nuovamente i Lakers in trasferta.

I primi a rendersi pericolosi sono stati i leventinesi, che con la linea guidata da D’Agostini hanno impegnato Nyffeler. La partita è proseguita su buoni ritmi e con occasioni da rete per entrambe le compagini. A sbloccare la contesa ci ha pensato Dünner che al 14’26’’ ha sfruttato il primo powerplay sangallese della serata. Sulle ali dell’entusiasmo gli ospiti hanno trovato anche il raddoppio 4’ più tardi con il canadese Clark. Si è così andati alla pausa con il Rapperswil in controllo del gioco e del risultato.

In avvio di secondo periodo un tiro micidiale di Upshall ha riaperto la contesa regalando all’Ambrì la prima gioia della serata (23’16’’). Gli ospiti non si sono però fatti intimidire e Cervenka, sfruttando una leggerezza di Pinana, ha trovato il 3-1 al 28’03’’. Ad aprire nuovamente il match, sfruttando una superiorità numerica, è stato Zwerger che al 37’25’’ ha sorpreso Nyffeler tra i gambali. La seconda sirena è quindi suonata sul 3-2 per i Lakers.

La terza frazione di gioco ha visto le due squadre attente a non scoprirsi. Al 43’51’’ una percussione ospite ha sorpreso la difesa di casa con Casutt che ha potuto infilare il quarto gol alle spalle di Conz. Senza grandi sussulti da parte dei ticinesi si è arrivati ai minuti finali di gara, quando l’assalto a porta vuota di Fora e compagni ha permesso a Clark di firmare la personale doppietta fissando così il punteggio finale sul 5-2.

AMBRÌ - RAPPERSWIL 2-5 (0-2, 2-1, 0-1)

Reti: 14’26’’ Dünner (Rowe, Profico) 0-1; 17’54’’ Clark (Cervenka, Schneeberger) 0-2; 23’16’’ Upshall (Flynn, Hinterkircher) 1-2; 28’03’’ Cervenka (Randegger) 1-3; 37’25’’ Zwerger (Müller) 2-3; 43’51’’ Casutt (Maier, Clark) 2-4; 59’40’’ Clark (Dufner) 2-5.

Ambrì: Conz; Fischer, Plastino; Dotti, Ngoy; Pinana, Fora; Jelovac, Fohrler; Upshall, Flynn, D’Agostini; Zwerger, Müller, Neuenschwander; Hinterkircher, Goi, Trisconi; Incir, Dal Pian, Hofer.

Penalità: HCAP 2x2’ SCRJ 4x2’

Note: Valascia 5'333 spettatori. Arbitri: Urban, Müller, Bürgi, Wolf.

Ti-press (Samuel Golay)