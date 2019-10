Domenichelli si coccola Arcobello

LUGANO - Il mercato svizzero è così: già ad ottobre puoi muoverti, ingaggiando giocatori per la stagione successiva. Questa volta ad approfittarne è stato il Lugano che - nella giornata di oggi - ha annunciato di aver messo sotto contratto nientemeno che Mark Arcobello, fino al 2023. Un ingaggio coi fiocchi, un giocatore capace di mettere insieme 200 punti in 209 gare sin qui disputate con la maglia degli Orsi.

«È un buon centro e siamo naturalmente felici che abbia scelto il Lugano - le parole del direttore sportivo bianconero Hnat Domenichelli - Ha scelto di vivere una nuova esperienza, così due settimane fa il suo agente mi ha chiamato informandomi della volontà del giocatore. Non eravamo gli unici su di lui, ma alla fine possiamo essere contenti della sua scelta. Prima di incontrare noi ha comunque informato la dirigenza del Berna».

Avete ingaggiato uno dei giocatori più decisivi del campionato...

«Ripeto per noi è un ottimo centro, anche se adesso non mi piace parlare troppo dell'anno prossimo. Cominceremo a farlo in maggio-giugno. Io ero pronto ad aspettare aprile prima di annunciare Arcobello, ma alla fine il club mi ha detto che sarebbe stato meglio farlo subito. In Svizzera il mercato ormai funziona così, lo sappiamo».

Sempre in vista dell'anno prossimo siete in attesa di una risposta importante da parte di Fazzini, al quale avete offerto un rinnovo triennale...

«No, non ci sono novità. Siamo allo stesso punto di alcuni giorni fa».

Capitolo Klasen: cosa ne sarà dello svedese?

«Tutto è possibile per i nostri giocatori in scadenza. Dipende molto da come andrà questa stagione, solo così potremo valutare. Ma ripeto: pensiamo a quest'anno, il campionato è appena cominciato».

TiPress