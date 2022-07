Lugano, strutture e pianificazione: basi solide per confermarsi

Intanto il Lugano ha continuato a lavorare a livello di pianificazione, negli investimenti nelle infrastrutture - si vorrebbe realizzare anche un nuovo centro sportivo per gli allenamenti -, così come per la seconda squadra, per il team femminile e il settore giovanile.

«Già lo scorso anno avevamo parlato di un progetto a lungo termine - spiega il Coordinatore tecnico Carlos Da Silva - Stiamo facendo investimenti anche per stare al passo con le richieste dei calciatori, di modo che in futuro un giocatore non aspetti magari due mesi per accettare una nostra proposta. Ci presentiamo alla nuova stagione con sei giocatori nuovi e ci vorrà un po' di pazienza. Al momento non vogliamo porre obiettivi chiari o parlare di terzo/quarto posto».