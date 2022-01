Il Lugano non andrà in ritiro in Spagna

Il club bianconero ha deciso di annullare la trasferta in Spagna (10-19 gennaio) a causa del coronavirus

Il Lugano non si recherà in Spagna in ritiro. L'evolversi della situazione legata alla pandemia ha costretto il club bianconero a rivedere i piani. Il CEO Martin Blaser: «Scelta obbligata».