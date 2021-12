Purtroppo non ce l'ha fatta: 18enne deceduto dopo un arresto cardiaco in campo

TORINO - Non solo gioia e festeggiamenti. Le vacanze di Natale si sono rivelate fatali per il giovanissimo Adrien Sandjo.

Stando a diversi media italiani, l'attaccante 18enne - in forza al Cit Turin, iscritto al campionato di Promozione - è stato colpito da un arresto cardiaco in occasione di una partita organizzata dalla Rappresentativa Piemonte-Valle d’Aosta Under 19 e ogni tentativo di soccorso si è rivelato purtroppo inutile. Il ragazzo è crollato in campo sotto gli occhi dei suoi compagni di squadra nel pomeriggio del 22 dicembre ed è deceduto in ospedale il giorno seguente.