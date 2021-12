Eriksen ha sciolto il contratto con l'Inter

MILANO - Si chiude l'avventura di Christian Eriksen all'Inter. Come riferiscono i media della vicina Penisola le parti hanno firmato la rescissione consensuale del contratto in quanto il danese non ha ottenuto l'idoneità sportiva agonistica in Italia, dove i paletti sono molto più severi rispetto ad altre nazioni.

Il defibrillatore cardiaco implementato, in seguito a quanto accaduto in quel maledetto 12 giugno durante un incontro dell'Europeo, non gli permette di giocare in Serie A.

A questo punto Eriksen - che dopo diversi pareri medici ha deciso di continuare a giocare - potrebbe far ritorno all'Odense, formazione in cui si mise in mostra come uno dei giocatori danesi più promettenti della sua generazione. Si parla però anche di Ajax e di Premier League.

Imago