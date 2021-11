Yakin è felice: «È un onore poter lavorare con questi ragazzi»

LUCERNA - La Nazionale svizzera di calcio è riuscita nell'impresa di vincere il Gruppo C e di accedere ai Mondiali del 2022 in Qatar, in qualità di prima classificata (18 punti).

Nella serata odierna la truppa di Murat Yakin ha piegato 4-0 la Bulgaria, mentre l'Italia - seconda della graduatoria (16) - ha pareggiato 0-0 in Irlanda del Nord. «Stiamo vivendo delle grandi emozioni e non mi sono forse ancora reso conto del tutto di ciò che abbiamo ottenuto. Abbiamo avuto un po' di fortuna, ma alla fine è una qualificazione meritata», sono state le parole del selezionatore elvetico al termine dell'incontro. «Abbiamo dovuto fare fronte a diverse assenze in quest'ultimo periodo, ma i ragazzi sono stati in grado di creare uno spirito di squadra eccezionale. In questo gruppo ci sono tipologie differenti di calciatori, per cui c'era molta scelta - anche fra i giovani - e per quanto mi riguarda ho provato a usare la mia creatività per cercare delle soluzioni tattiche. Non ho mai partecipato a una fase finale della Coppa del Mondo quando ero un calciatore e ora lo farò in qualità di coach. Sono felice».

In questi mesi Yakin è stato in grado di dare un'identità precisa alla squadra trascinandola a un traguardo importante. «Si tratta di un momento fantastico ed è un onore poter lavorare con questi ragazzi. C'è una grandissima armonia fra di noi fin dal primo momento. Per quanto riguarda la partita si può essere coraggiosi e venire premiati. Adesso godiamoci questo momento».

keystone-sda.ch / STF (URS FLUEELER)