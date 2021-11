È tutto pronto per il big-match: Yakin sceglie Okafor in attacco

ROMA - E tutto pronto per la super-sfida fra Italia e Svizzera - valida per il penultimo turno delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar (2022) - che avrà luogo all'Olimpico di Roma (ore 20.45).

Le due squadre sono appaiate in vetta al Gruppo C con 14 punti e la vincitrice del confronto avrà quasi sicuramente la certezza del primo posto in classifica, nonostante ci sia ancora una gara da giocare. Ricordiamo che a parità di punti, verrà presa in considerazione la differenza reti (attualmente l'Italia è in vantaggio di due gol).

Lunedì a Lucerna arriva la Bulgaria, mentre gli azzurri saranno di scena a Belfast contro l'Irlanda del Nord.

Le formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne.

SVIZZERA (4-3-2-1): Sommer; Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez; Zakaria, Vargas, Freuler; Shaqiri, Steffen; Okafor.





keystone-sda.ch / STF (GEORGIOS KEFALAS)