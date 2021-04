«Ci siamo fatti del male da soli»

LUGANO - Tanta amarezza nelle parole di Maurizio Jacobacci al termine della sfida contro il Servette, persa a causa di un'ingenuità di Daprelà: «Ci siamo rovinati da soli, ero convinto di vincerla. Il Servette voleva fare un punto e noi gliene abbiamo regalati tre...», le parole del Mister bianconero.

«Peccato per la palla persa da Daprelà. Il difensore non se l’aspettava - ha continuato il tecnico bianconero - Bene che siamo arrivati al 45esimo senza subire altre reti. Avremmo meritato il pareggio per come abbiamo giocato. Le occasioni le abbiamo avute, ma il gol non è arrivato. Da parte nostra abbiamo concesso alcune ripartenze, correndo qualche rischio di troppo, ma fino all’ultimo ci abbiamo sperato. Non abbiamo potuto giocare la partita che volevamo. Con Lo Zurigo dovremo recuperare i tre punti persi oggi».

Non tutto è da buttare secondo il pensiero di Custodio: «Prendiamo il positivo oggi. Tante cose sono state buone. Io capitano? Oggi dopo l'uscita di Sabbatini - e vista l'assenza di Maric - ho avuto l'onore di esserlo, sono contento, ma la sconfitta brucia. Il Servette? Non mi ha sorpreso, è venuto a Lugano con una tattica guardinga e poi si sono ritrovati un uomo in più e la rete del vantaggio. Dopo aver preso dieci reti in due partite, era chiaro che non volessero perdere. Difficile dire cosa manchi alla nostra squadra in certi momenti del campionato. Non possiamo essere perfetti. Ma fino alla fine vogliamo crederci. Sono sicuro che già dalla prossima partita sapremo riscattarci».

Ti-press (Samuel Golay)