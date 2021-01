«Mio padre è all'ospedale. Ha bisogno di tempo per recuperare»

L'ex presidente della FIFA - Joseph Blatter - è stato ricoverato in ospedale.

Lo stato di salute dell'84enne è considerato grave, ma la sua vita non sarebbe tuttavia in pericolo. «Mio padre è in ospedale», ha dichiarato la figlia Corinne al "Blick". «Migliora ogni giorno di più, ma ha bisogno di tempo e di riposo per recuperare».

Non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito al suo ricovero. La natura della malattia che ha colpito il vallesano resta di conseguenza, per il momento, ancora sconosciuta.

Keystone (archivio)