La Roma pasticcia: i giallorossi rischiano lo 0-3 a tavolino

In occasione della prima giornata della Serie A 2020/2021, la partita Verona-Roma è terminata a reti bianche, ma per l'omologazione del risultato sarà necessario attendere la sentenza del giudice sportivo.

Stando al regolamento infatti, il centrocampista giallorosso Amadou Diawara - in campo 90' a Verona - non sarebbe potuto scendere sul terreno di gioco. Nella lista ufficiale dei 25 giocatori consegnata dalla formazione della Capitale a inizio stagione, il giocatore è stato inserito negli under 22 (lista B) e non tra gli “over”.

Il calciatore guineano ha compiuto 23 anni lo scorso 17 luglio e non può quindi fare parte di questa categoria. Una svista che potrebbe costare il punto conquistato dalla Roma sabato.