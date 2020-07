La Super League trema: «Sapevamo che c'era un rischio...»

Nella giornata odierna - venerdì 10 luglio - il giocatore dello Zurigo Mirlind Kryeziu è risultato positivo al coronavirus.

Il difensore era sceso in campo martedì a Neuchâtel contro lo Xamax, per questo motivo il club tigurino - staff e squadra - si è sottoposto ai test contro il Covid-19. «Siamo in attesa dei risultati, dopodiché le autorità cantonali decideranno quali misure prendere nei confronti dello Zurigo», ha dichiarato il responsabile della comunicazione della Swiss Football League - Philippe Guggisberg - a "20minutes". «La Lega si sta preparando a ogni scenario possibile e ci adatteremo alla decisione del medico cantonale zurighese. Paura per la fine del campionato? Sapevamo che c'era un rischio, ma è ancora troppo presto per pronunciarsi».

keystone-sda.ch (SALVATORE DI NOLFI)