Constantin: «Behrami era deluso di non poter sfruttare il suo intero potenziale»

SION - Valon Behrami non è più un giocatore del Sion. Il 34enne ticinese e i dirigenti vallesani si sono riuniti questa settimana per separarsi di comune accordo.

Arrivato lo scorso mese di luglio, il giocatore - schierato in campo dal tecnico Stéphane Henchoz soltanto per 300 minuti sulle nove partite disponibili - aveva firmato un contratto fino al 2021. «Valon ha mostrato tutta la sua delusione di non poter sfruttare il suo intero potenziale e la sua grinta abituale sul terreno di gioco», ha dichiarato a "20 minutes" il presidente del Sion Christian Constantin. «Valon sarà sempre il benvenuto in Vallese e questo fallimento sportivo non cambierà di una virgola il nostro rapporto. Ho anche apprezzato la sua onestà visto che era la prima persona a non stare bene in questa situazione».

Dal canto suo il giocatore non è ancora pronto ad appendere le scarpette al chiodo... «La nostra storia era partita bene, ma poi per diverse ragioni siamo arrivati a questa situazione. Con lo scopo di lasciarci nel miglior modo possibile, di comune accordo abbiamo preso la decisione di mettere un termine al nostro rapporto. Auguro alla squadra il meglio. Sento che la migliore decisione per me sia di proseguire la mia strada da un'altra parte, senza rimpianti».

keystone, archivio