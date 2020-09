Grande impresa al Tour de France

SARRAN - Marc Hirschi si è imposto nella dodicesima tappa del Tour de France, la Chauvigny-Sarran Corrèze di 218 km. La frazione più lunga della Grande Boucle 2020 ha definitivamente incoronato la grinta e la determinazione del rossocrociato, sicuramente uno dei grandi protagonisti di questo giro.

La bagarre si è accesa negli ultimi 35 km quando, rientrata la fuga di giornata, in testa a fare andatura si sono trovati in sei, compreso Marc Hirschi. Su un attacco di Soler, l'elvetico ha poi lanciato la sua controfuga, tenuta viva con le solite traiettorie impeccabili in discesa. Al contrario di quanto accaduto nei giorni scorsi, il bernese ha saputo difendere il suo vantaggio, arrivando in solitaria al traguardo. La maglia gialla è rimasta - per il quarto giorno consecutivo - sulle spalle di Primoz Roglic, leader davanti ad Egan Bernal (+21”) e Guillaume Martin (+28”).

Domani, venerdì, il gruppo si batterà sui 191,5 km che separano Châtel-Guyon al Puy Mary. Percorso nervosissimo e arrivo in salita: attacchi e sorprese sono dietro l’angolo.

keystone-sda.ch (Stephane Mahe)