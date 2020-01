Il trono è vacante: Chiefs contro 49ers per la gloria eterna

MIAMI (USA) - L'assalto al trono dell'immortale Tom Brady, vada come vada, è già riuscito. Nell’anno in cui si festeggia il centenario della National Football League condito da touchdown, partite epiche, fiaschi anche colossali e le prodezze di campioni in grado di scrivere la storia, non ci saranno infatti i Patriots a giocarsi il Super Bowl. Non una “scoperta” per gli appassionati - i Pats hanno chiuso la loro stagione il 5 gennaio perdendo in casa al cospetto dei Tennessee Titans -, ma sicuramente una notizia per chi segue sporadicamente lo spettacolo della NFL, affacciandosi a questo sport magari solo per l’attesissimo atto conclusivo. Giunti al SB nelle ultime tre edizioni - 4 negli ultimi 5 anni, con 3 successi - quest'anno Brady & Co hanno dovuto alzare bandiera bianca. E così, dopo dei playoff che non hanno tradito le attese, saranno i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs ad affrontarsi all'Hard Rock Stadium, in una serata che - come sempre - sarà un appuntamento che va oltre lo sport con un mix di adrenalina, agonismo e spettacolo ai massimi livelli. A proposito di show stellari, nell'half-time si esibiranno Jennifer Lopez e Shakira.

In campo, ovviamente, non mancheranno le emozioni. Da una parte i Chiefs del quarterback Patrick Mahomes, arma letale capace di guidare un attacco esplosivo, dall'altra i solidi e incisivi 49ers del QB Jimmy Garoppolo.

Dopo aver chiuso la stagione con un record di 12-4, Kansas City ha sbriciolato in rimonta gli Houston Taxans (da 0-24 a 51-31), prima di scrivere la parola fine sulla favola dei Titans, che nei playoff si erano presi lo scalpo di Pats e Ravens (squadra col miglior record della stagione). Contro i Chiefs nella finale AFC la magia si è però interrotta (35-24), o meglio è stata spezzata dai lanci di Mahomes e dall'ottimo piano tattico di Andy Ried, coach da 217 vittorie in NFL, ma che non ha mai vinto un SB.

Da parte sua San Francisco (record 13-3) ha liquidato Minnesota 27-13, prima di piegare più agevolmente del previsto Green Bay (stritolati già in avvio di partita e battuti 37-20). Contro i Packers nella finale NFC hanno fatto la differenza anche le corse di Raheem Mostert, inarrestabile e autore di 4 touchdown.

A Miami chi si guadagnerà dunque la gloria eterna? Difficile fare previsioni, seppure i Chiefs siano dati leggermente favoriti anche dai bookmakers. Una cosa è però certa: San Francisco - che punterà molto sulle corse - dovrà controllare bene il tempo di gioco e limitare i lanci di Mahomes. Le sue giocate “monstre” fanno paura.

Da segnalare infine che la che la squadra del Missouri tornerà a giocarsi il titolo 50 anni dopo l’ultima volta, con la possibilità di vincere il secondo Super Bowl. Sicuramente più abituati a questo appuntamento i 49ers, che disputeranno la settima finale e mirano al sesto trionfo.

keystone-sda.ch / STF (MONICA M. DAVEY)