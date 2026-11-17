S.Pellegrino Sapori Ticino, un gran finale tra amici e grandi chef
Una serata speciale a Melide per celebrare i vent’anni di S.Pellegrino Sapori Ticino. Protagonisti tre chef che hanno fatto la storia del Festival, riuniti per una grande festa all’insegna della gastronomia e dell’amicizia.
Un ritorno alle origini, tra ricordi, amicizia e buona cucina. Non poteva esserci modo migliore per festeggiare i vent’anni di S.Pellegrino Sapori Ticino, che ieri sera, domenica 15 novembre, ha concluso la sua ventesima edizione allo Swiss Diamond Boutique Hotel La Romantica di Melide.
A rendere speciale questa serata sono stati soprattutto i protagonisti: Lorenzo Albrici, chef della Locanda Orico di Bellinzona, una stella Michelin e 16 punti GaultMillau, Martin Dalsass e Dario Ranza del Ristorante Ciani di Lugano, 15 punti GaultMillau. Tre grandi nomi della gastronomia, ma soprattutto tre amici che, insieme a Dany Stauffacher, avevano contribuito a dare vita al Festival nel 2007.
A fare gli onori di casa Egidio Iadonisi, chef de La Romantica, che ha accolto i colleghi per una serata dal significato particolare: ritrovarsi vent’anni dopo, ancora una volta insieme ai fornelli, per celebrare un percorso che ha portato in Ticino alcuni dei più grandi protagonisti della gastronomia mondiale.
Una grande festa anche a tavola, con un menu a più mani che ha riunito l’esperienza, la creatività e le diverse personalità gastronomiche dei tre chef.
Ad aprire la cena, una proposta realizzata insieme da Ranza, Dalsass e Albrici: cotto e crudo di scampi con puntarelle, un piatto che ha dato subito il tono alla serata. A seguire, Martin Dalsass ha proposto i suoi cavatelli bianchi e neri con molluschi e calamaretti, mentre Lorenzo Albrici ha portato in tavola una raffinata scaloppa di Glacier 51 con perle di caviale Asetra Cru Caviar.
Il percorso è proseguito con la faraoncella in due cotture firmata da Dario Ranza, prima di lasciare spazio alla freschezza del limone di Amalfi di Martin Dalsass. A concludere la cena, il panettone de La Romantica, un dolce finale per una serata che ha avuto soprattutto il sapore dell'amicizia e della condivisione.
Ad accompagnare le diverse portate, una selezione di vini ticinesi delle cantine Delea, Gialdi e Tamborini, tra cui il Quattromani 2023, prestigioso Merlot Ticino DOC nato dalla collaborazione tra produttori del Cantone. Un vino che rappresenta perfettamente lo spirito della serata e dello stesso Festival: unire esperienze, competenze e passioni per valorizzare le eccellenze del territorio.
La serata è stata anche l’occasione per ripercorrere vent’anni di S.Pellegrino Sapori Ticino: oltre 400 serate gastronomiche, centinaia di grandi chef e un patrimonio di incontri, collaborazioni e amicizie che hanno contribuito a far conoscere il Ticino ben oltre i confini nazionali.
Un’edizione, quella del ventennale, interamente dedicata alla Svizzera Gourmet, con grandi chef provenienti da diverse regioni del Paese e due importanti trasferte oltre Gottardo, a Losanna e Vevey, per promuovere la gastronomia e i prodotti del nostro Cantone.
Ma la serata di ieri non è stata un addio. Dopo vent’anni, S.Pellegrino Sapori Ticino si prepara infatti a evolvere, con un format rinnovato e nuovi progetti che continueranno a mettere al centro il territorio, l’enogastronomia, l’ospitalità e le persone.
Il 2027 aprirà un nuovo capitolo, anche grazie a Ticino Regione del Gusto 2027, un’importante occasione per valorizzare le eccellenze enogastronomiche e culturali del Cantone.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!