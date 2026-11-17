Ad aprire la cena, una proposta realizzata insieme da Ranza, Dalsass e Albrici: cotto e crudo di scampi con puntarelle, un piatto che ha dato subito il tono alla serata. A seguire, Martin Dalsass ha proposto i suoi cavatelli bianchi e neri con molluschi e calamaretti, mentre Lorenzo Albrici ha portato in tavola una raffinata scaloppa di Glacier 51 con perle di caviale Asetra Cru Caviar.

