I sapori del Vallese conquistano il Ticino
Giovane, talentuoso e già tra i protagonisti più interessanti della gastronomia svizzera. Gilles Varone, considerato uno degli enfants prodiges della cucina elvetica, ha conquistato gli ospiti della penultima serata ufficiale della ventesima edizione di S.Pellegrino Sapori Ticino, lunedì 9 novembre al Swiss Diamond Boutique Hotel La Romantica di Melide, ospite di Egidio Iadonisi.
Due stelle Michelin, una stella verde e 18 punti GaultMillau, appena conquistati insieme al riconoscimento di Promu de l'Année 2027, Varone rappresenta una nuova generazione di chef capace di coniugare tradizione, creatività e grande attenzione al territorio.
Dopo importanti esperienze professionali a Londra, dal 2022 gestisce insieme alla moglie Letizia il proprio ristorante a Savièse, nel suggestivo villaggio di Saint-Germain, immerso nel paesaggio montano del Vallese.
Ed è proprio il Vallese il grande protagonista della sua cucina. Non soltanto il luogo in cui lavora, ma una vera fonte di ispirazione, una dispensa naturale dalla quale attingere ingredienti, sapori e tradizioni.
La sua filosofia gastronomica si basa su una profonda conoscenza dei prodotti locali e sul rispetto della stagionalità. Erbe di montagna, ortaggi, frutta, formaggi, pesci e carni del territorio vengono selezionati con cura, spesso direttamente presso i produttori, per dare vita a piatti contemporanei nei quali ogni ingrediente conserva la propria identità.
Una cucina apparentemente semplice, ma caratterizzata da grande precisione tecnica, equilibrio e raffinatezza, che sorprende per gli accostamenti e per il gioco di consistenze.
Lo hanno dimostrato anche le proposte presentate durante la serata, dalla barbabietola disidratata alla trota della Riviera, fino alla zucca e al lucioperca delle Alpi. Piatti che raccontano il territorio montano attraverso interpretazioni originali, senza mai perdere di vista il sapore autentico degli ingredienti.
Ma la cucina di Varone non conosce confini. Accanto alle radici vallesane trovano spazio anche influenze internazionali, in particolare giapponesi, come nella proposta con zucca Hokkaido, shiso e brioche. Un incontro tra prodotti e culture differenti che dimostra la capacità dello chef di innovare partendo dalla tradizione.
Ad accompagnare il menu, una selezione di vini Fumagalli, presentati durante la serata dall'enologo Martino Capetti, che ha guidato gli ospiti alla scoperta degli abbinamenti.
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