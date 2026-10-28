Quando le verdure diventano protagoniste

Dal dicembre 2017 Steffen ha costruito la propria identità gastronomica attorno al mondo vegetale, ribaltando il tradizionale rapporto tra gli ingredienti: sono le verdure a occupare il posto d'onore, mentre carne e pesce diventano accompagnamenti d'eccezione. Una scelta che non nasce semplicemente dalla volontà di proporre una cucina più sostenibile, ma soprattutto dal desiderio di esplorare tutte le potenzialità degli ortaggi, valorizzandone sapori, colori e consistenze.

Originario del Canton Lucerna, il trentanovenne ha saputo conquistare negli anni importanti riconoscimenti. Nel 2018 GaultMillau lo ha nominato «Scoperta dell'anno nella Svizzera tedesca» e nel 2023 «Chef emergente dell'anno». Nel 2024 Roots è diventato il primo ristorante di Basilea a ottenere la Stella Verde Michelin, riconoscimento dedicato all'impegno per una gastronomia sostenibile. E quest'anno Steffen è stato inoltre premiato come «Green Chef of the Year» da GaultMillau e Bio Cuisine.