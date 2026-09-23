Stefan Heilemann a Villa Principe Leopoldo

Quella del ventesimo anniversario un’edizione costruita attorno a nuovi protagonisti ma anche a chef che, nel corso degli anni, hanno creato un legame speciale con il Festival e con il Ticino.



Tra questi c’è sicuramente Stefan Heilemann, oggi uno dei nomi di riferimento della gastronomia svizzera. Lo chef arriva da Zurigo, ma conosce molto bene la nostra regione, dove ha lavorato a lungo e ha avuto modo di scoprire da vicino il territorio, i suoi prodotti e la sua ospitalità. La serata di Villa Principe Leopoldo ha rappresentato così anche l’occasione per ritrovare un Cantone al quale è rimasto particolarmente legato.

