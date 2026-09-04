S.Pellegrino Sapori Ticino 2026: si parte!

Il Festival enogastronomico festeggia vent’anni e per l’occasone celebra la Svizzera e i suoi grandi interpreti. Dal 13 settembre al 15 novembre 2026 arriveranno in Ticino chef tra i nomi più interessanti della scena gastronomica nazionale, protagonisti di una serie di cene esclusive in alcune delle più belle location del Cantone. Dopo vent’anni di viaggi gastronomici attraverso il mondo, S.Pellegrino Sapori Ticino mette così al centro il talento di casa. Gli chef ospiti saranno accolti dai colleghi ticinesi in hotel e ristoranti d’eccellenza tra Lugano, Ascona, Locarno, Melide e altre località del territorio, per un totale di 32 stelle Michelin e 558 punti GaultMillau.