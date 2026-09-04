S.Pellegrino Sapori Ticino 2026: si parte!
Il Festival enogastronomico festeggia vent’anni e per l’occasone celebra la Svizzera e i suoi grandi interpreti. Dal 13 settembre al 15 novembre 2026 arriveranno in Ticino chef tra i nomi più interessanti della scena gastronomica nazionale, protagonisti di una serie di cene esclusive in alcune delle più belle location del Cantone. Dopo vent’anni di viaggi gastronomici attraverso il mondo, S.Pellegrino Sapori Ticino mette così al centro il talento di casa. Gli chef ospiti saranno accolti dai colleghi ticinesi in hotel e ristoranti d’eccellenza tra Lugano, Ascona, Locarno, Melide e altre località del territorio, per un totale di 32 stelle Michelin e 558 punti GaultMillau.
A raccontare la Svizzera a tavola saranno Tanja Grandits, Stefan Heilemann, Marcel Koolen, Reto Brändli, Kevin Fernandez, Franck Giovannini, Stéphane Décotterd, Pascal Steffen, Paolo Rota, Gilles Varone e Silvio Germann. Undici personalità, con 21 stelle Michelin e 199 punti GaultMillau, undici modi diversi di interpretare il territorio, la materia prima e una cucina svizzera sempre più contemporanea, creativa e internazionale.
Un’edizione unica quindi anche nei numeri: in vent’anni il Festival ha firmato oltre 400 serate stellate, riunendo più di 600 stelle Michelin e oltre 5’800 punti GaultMillau. Un percorso che ha contribuito a raccontare il Ticino attraverso l’alta gastronomia e che oggi celebra un panorama svizzero in piena evoluzione.
Dalle rive del Lago di Lugano sino alle sponde del lago Maggiore, passando per Curzutt, fino a spingersi a Losanna e Vevey, ogni serata sarà un piccolo viaggio nella Svizzera del gusto.
Per chi ama la cucina d’autore, è l’occasione per scoprire in poche settimane alcune delle espressioni più interessanti dell’alta gastronomia elvetica, senza lasciare il Ticino. Programma completo e prenotazioni su www.sanpellegrinosaporiticino.ch
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