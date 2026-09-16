Tanja Grandits apre la ventesima edizione di S.Pellegrino Sapori Ticino

La natura è da sempre una delle sue principali fonti di ispirazione. Nei suoi piatti erbe, spezie e ingredienti vegetali diventano elementi essenziali di composizioni eleganti e sorprendenti, nelle quali gusto ed estetica procedono di pari passo. A renderla immediatamente riconoscibile è anche la sua celebre cucina monocromatica: ogni portata nasce attorno a un colore dominante, sviluppato attraverso consistenze, profumi e sfumature differenti.



Piatti come la capasanta con ceviche di finocchio, ravioli al cocco con zuppa alle foglie di curry e pomodoro, o ancora il vitello con la glassa al timo e fagiolini alle mandorle, hanno entusiasmato tutti gli ospiti, trasformando la serata in un percorso tra sapori, colori e accostamenti raffinati, arricchito da una proposta enologica di grande livello, grazie anche all’abbinamento dei vini della Maison Marques et Domaines che per l’occasione ha portato anche due differenti Porto Ramos Pinto, uno di 20 anni e uno di 26.

