Il Grand Opening accende la ventesima edizione di S.Pellegrino Sapori Ticino
Centotrenta ospiti hanno dato il via ieri sera, all’Hotel Splendide Royal di Lugano, alla ventesima edizione di S.Pellegrino Sapori Ticino, il festival enogastronomico che accompagnerà il pubblico fino al 15 novembre.
Ad accogliere gli ospiti Dany Stauffacher, CEO di S.Pellegrino Sapori Ticino, insieme ad Adele Naldi, CEO Hotel Splendide. Un anniversario importante per una manifestazione nata e cresciuta in Ticino che, nel corso degli anni, ha coinvolto Lugano, Locarno, Ascona e numerose altre realtà del Cantone, contribuendo a raccontarne il territorio attraverso alberghi, ristoranti, cucina e ospitalità.
Protagonisti del Grand Opening sono stati ancora una volta gli Swiss Deluxe Hotels, partner del Festival da 13 anni e rappresentanti di 42 tra i più prestigiosi hotel a cinque stelle della Svizzera.
A fare gli onori di casa il resident chef Marco Veneruso, 1 stella Michelin e 16 punti GaultMillau, che per l’occasione ha accolto tre colleghi provenienti da altrettante strutture Swiss Deluxe Hotels: Stefan Beer del Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa di Interlaken, 1 stella Michelin, 1 stella verde Michelin e 17 punti GaultMillau; Dario Moresco del Mandarin Oriental Savoy di Zurigo, 1 stella Michelin e 17 punti GaultMillau; e Fabrizio Zanetti del Suvretta House di St. Moritz, 17 punti GaultMillau.
Quattro chef e quattro interpretazioni della cucina svizzera hanno dato vita a un menu pensato come un viaggio gastronomico attraverso il Paese, tra prodotti, territori e sensibilità differenti.
Ad accompagnare i piatti, i vini di Vinattieri Ticino, che ha voluto celebrare il ventesimo anniversario del Festival con una sorpresa davvero speciale: un Vinattieri Rosso di 20 anni presentato in formato Melchior da 18 litri, omaggio simbolico ai primi vent’anni della manifestazione.
Il Grand Opening ha così inaugurato un’edizione che, nelle prossime settimane, porterà in Ticino alcuni dei protagonisti più interessanti della scena gastronomica svizzera, alternando nuove presenze a nomi già affermati della cucina elvetica.
Gli appuntamenti si svolgeranno in alcune delle più prestigiose strutture del Cantone, con serate dedicate all’incontro tra chef, territori e culture gastronomiche diverse.
Con la ventesima edizione, S.Pellegrino Sapori Ticino conferma così la formula che ne ha accompagnato la crescita: portare in Ticino grandi interpreti della cucina e, allo stesso tempo, valorizzare il territorio e la sua ospitalità.
Per prenotazioni e maggiori informazioni: www.sanpellegrinosaporiticino.ch
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!