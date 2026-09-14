Il Grand Opening accende la ventesima edizione di S.Pellegrino Sapori Ticino

Protagonisti del Grand Opening sono stati ancora una volta gli Swiss Deluxe Hotels, partner del Festival da 13 anni e rappresentanti di 42 tra i più prestigiosi hotel a cinque stelle della Svizzera.



A fare gli onori di casa il resident chef Marco Veneruso, 1 stella Michelin e 16 punti GaultMillau, che per l’occasione ha accolto tre colleghi provenienti da altrettante strutture Swiss Deluxe Hotels: Stefan Beer del Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa di Interlaken, 1 stella Michelin, 1 stella verde Michelin e 17 punti GaultMillau; Dario Moresco del Mandarin Oriental Savoy di Zurigo, 1 stella Michelin e 17 punti GaultMillau; e Fabrizio Zanetti del Suvretta House di St. Moritz, 17 punti GaultMillau.

