Una giornata tra natura e convivialità

Da circa un anno e mezzo l’ostello e il ristorante di Curzútt sono gestiti da Tania Frapolli, con l’obiettivo di dare nuova energia alla struttura senza perdere l’identità del luogo. La filosofia è quella di proporre un’accoglienza e una cucina semplici e genuine, legate alla storia e alla tradizione locale, valorizzando prodotti e specialità del territorio ticinese, ma non solo.

