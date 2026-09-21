Cerca e trova immobili
Segnalaci
S.Pellegrino Sapori Ticino

Una giornata tra natura e convivialità

Una giornata tra natura e convivialità
S.Pellegrino Sapori Ticino
+6
Una giornata tra natura e convivialità

Sabato scorso S.Pellegrino Sapori Ticino ha scelto Curzútt, sopra Monte Carasso, per un pranzo speciale e una vera e propria gita fuori porta all’insegna della natura, del territorio e della convivialità.

Una splendida giornata di sole ha accolto gli ospiti in un luogo davvero particolare, dove respirare l’aria di montagna e ritrovare i sapori autentici della tavola ticinese.

Situato a 612 metri di altitudine, Curzútt è un piccolo angolo di paradiso sulla collina alta di Monte Carasso. Discosto dalla rete stradale e raggiungibile con la teleferica o a piedi lungo i sentieri, il nucleo, risalente al XV secolo, conserva ancora oggi un fascino unico ed è punto di partenza per numerose escursioni.

Alla fine del Cinquecento qui viveva parte della popolazione del Bellinzonese, che si era spostata sulla collina per proteggersi dalle alluvioni. Progressivamente abbandonato a partire dal Settecento, il nucleo è tornato a nuova vita grazie all’intervento della Fondazione Curzútt – San Barnárd, che dal 1998 ne ha curato la valorizzazione.

In questa cornice si è svolto il pranzo organizzato da S.Pellegrino Sapori Ticino, che ha visto protagonisti gli chef Simone Bionda Camana e Michele Mauro.

Da circa un anno e mezzo l’ostello e il ristorante di Curzútt sono gestiti da Tania Frapolli, con l’obiettivo di dare nuova energia alla struttura senza perdere l’identità del luogo. La filosofia è quella di proporre un’accoglienza e una cucina semplici e genuine, legate alla storia e alla tradizione locale, valorizzando prodotti e specialità del territorio ticinese, ma non solo.

Un approccio che sta incontrando l’apprezzamento sia dei visitatori provenienti dalla Svizzera interna e dalla Svizzera francese, sia del pubblico locale, che ha riscoperto Curzútt come destinazione per trascorrere una giornata in compagnia o organizzare eventi. Il borgo ospita inoltre un ostello frequentato anche da scuole ticinesi e del resto della Svizzera, unendo così ospitalità, gastronomia ed esperienza del territorio.

A completare il pranzo, i vini proposti da due grandi amici di S.Pellegrino Sapori Ticino, Sacha Pelossi e Nicola Wust, che hanno accompagnato gli ospiti alla scoperta delle loro etichette, presentando anche una speciale “Gotthard Band Edition” di Cornalin-Merlot 2023.

Una giornata che ha raccontato Curzútt attraverso ciò che meglio lo rappresenta: natura, storia, ospitalità e sapori del Ticino.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
curzuttescursionigastronomiamonte carassonaturaospitalitàsapori ticinoterritoriotradizionevini ticinesi

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
ULTIME NOTIZIE S.PELLEGRINO SAPORI TICINO
Tanja Grandits apre la ventesima edizione di S.Pellegrino Sapori Ticino
LIVE
S.PELLEGRINO SAPORI TICINO
5 gior
9

Tanja Grandits apre la ventesima edizione di S.Pellegrino Sapori Ticino

Il Grand Opening accende la ventesima edizione di S.Pellegrino Sapori Ticino
LIVE
S.PELLEGRINO SAPORI TICINO
6 gior
5

Il Grand Opening accende la ventesima edizione di S.Pellegrino Sapori Ticino

S.Pellegrino Sapori Ticino 2026: si parte!
LIVE
S.PELLEGRINO SAPORI TICINO
2 sett
9

S.Pellegrino Sapori Ticino 2026: si parte!

Gran finale per S.Pellegrino Sapori Ticino 2025
LIVE
S.PELLEGRINO SAPORI TICINO
10 mesi
9

Gran finale per S.Pellegrino Sapori Ticino 2025

I colori accesi della foresta atlantica brasiliana
LIVE
S.PELLEGRINO SAPORI TICINO
10 mesi

I colori accesi della foresta atlantica brasiliana

Rio de Janeiro – Lugano, uno scambio enogastronomico culturale inedito
LIVE
S.PELLEGRINO SAPORI TICINO
10 mesi

Rio de Janeiro – Lugano, uno scambio enogastronomico culturale inedito

Un percorso culinario ricercato con un occhio attento alla sostenibilità
LIVE
S.PELLEGRINO SAPORI TICINO
10 mesi

Un percorso culinario ricercato con un occhio attento alla sostenibilità

L’eccellenza enogastronomica ticinese conquista l’EHL
LIVE
S.PELLEGRINO SAPORI TICINO
10 mesi
2

L’eccellenza enogastronomica ticinese conquista l’EHL

Quando l’eccellenza culinaria incontra il benessere
LIVE
S.PELLEGRINO SAPORI TICINO
11 mesi
2

Quando l’eccellenza culinaria incontra il benessere

Chef e vini ticinesi come ambasciatori del territorio
LIVE
S.PELLEGRINO SAPORI TICINO
11 mesi
3

Chef e vini ticinesi come ambasciatori del territorio