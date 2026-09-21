Una giornata tra natura e convivialità
Sabato scorso S.Pellegrino Sapori Ticino ha scelto Curzútt, sopra Monte Carasso, per un pranzo speciale e una vera e propria gita fuori porta all’insegna della natura, del territorio e della convivialità.
Una splendida giornata di sole ha accolto gli ospiti in un luogo davvero particolare, dove respirare l’aria di montagna e ritrovare i sapori autentici della tavola ticinese.
Situato a 612 metri di altitudine, Curzútt è un piccolo angolo di paradiso sulla collina alta di Monte Carasso. Discosto dalla rete stradale e raggiungibile con la teleferica o a piedi lungo i sentieri, il nucleo, risalente al XV secolo, conserva ancora oggi un fascino unico ed è punto di partenza per numerose escursioni.
Alla fine del Cinquecento qui viveva parte della popolazione del Bellinzonese, che si era spostata sulla collina per proteggersi dalle alluvioni. Progressivamente abbandonato a partire dal Settecento, il nucleo è tornato a nuova vita grazie all’intervento della Fondazione Curzútt – San Barnárd, che dal 1998 ne ha curato la valorizzazione.
In questa cornice si è svolto il pranzo organizzato da S.Pellegrino Sapori Ticino, che ha visto protagonisti gli chef Simone Bionda Camana e Michele Mauro.
Da circa un anno e mezzo l’ostello e il ristorante di Curzútt sono gestiti da Tania Frapolli, con l’obiettivo di dare nuova energia alla struttura senza perdere l’identità del luogo. La filosofia è quella di proporre un’accoglienza e una cucina semplici e genuine, legate alla storia e alla tradizione locale, valorizzando prodotti e specialità del territorio ticinese, ma non solo.
Un approccio che sta incontrando l’apprezzamento sia dei visitatori provenienti dalla Svizzera interna e dalla Svizzera francese, sia del pubblico locale, che ha riscoperto Curzútt come destinazione per trascorrere una giornata in compagnia o organizzare eventi. Il borgo ospita inoltre un ostello frequentato anche da scuole ticinesi e del resto della Svizzera, unendo così ospitalità, gastronomia ed esperienza del territorio.
A completare il pranzo, i vini proposti da due grandi amici di S.Pellegrino Sapori Ticino, Sacha Pelossi e Nicola Wust, che hanno accompagnato gli ospiti alla scoperta delle loro etichette, presentando anche una speciale “Gotthard Band Edition” di Cornalin-Merlot 2023.
Una giornata che ha raccontato Curzútt attraverso ciò che meglio lo rappresenta: natura, storia, ospitalità e sapori del Ticino.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!