La cucina di Marcel Koolen sulle rive del Lago Maggiore

Originario dei Paesi Bassi e in Svizzera dal 2018, Koolen è stato eletto Chef rivelazione dell’anno 2026 da GaultMillau Svizzera e miglior chef olandese all’estero 2026 da GaultMillau Paesi Bassi. Ad Ascona ha portato una cucina dalla forte personalità, costruita attorno a ingredienti locali ed erbe raccolte nei boschi, accostati a prodotti d’eccellenza e suggestioni provenienti da mondi lontani.



Per Marcel Koolen la vera arte della cucina è riuscire a suscitare emozioni. E il menu proposto all’Eden Roc ne è stato una perfetta rappresentazione: una cucina creativa, vivace e leggera, nella quale spezie, umami, acidità e consistenze differenti si incontrano dando vita a piatti complessi ma equilibrati. Croccante e cremoso, dolce e piccante si rincorrono nello stesso boccone, sorprendendo continuamente il palato.

