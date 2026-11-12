Silvio Germann, il piacere della semplicità raffinata

Originario di Grosswangen, vicino a Willisau, Germann ha costruito gran parte della sua carriera al fianco di Andreas Caminada, uno dei grandi protagonisti della gastronomia svizzera. Prima al Castello di Schauenstein di Fürstenau e successivamente, dal 2015, all'Igniv del Grand Resort Bad Ragaz, dove ha contribuito a sviluppare un innovativo concetto di alta cucina basato sullo sharing, la condivisione dei piatti. Un modo diverso di vivere l'esperienza gastronomica, capace di unire la raffinatezza dell'alta cucina alla convivialità di una tavola tra amici.

Oggi, Germann porta avanti una filosofia fondata su tre principi: il rispetto per i prodotti e per gli ospiti, la ricerca della perfezione nelle preparazioni e il piacere di lavorare in un ambiente sereno e collaborativo.