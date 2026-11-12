Silvio Germann, il piacere della semplicità raffinata
Una cucina che punta all'essenziale, dove la qualità della materia prima, la precisione delle preparazioni e la riconoscibilità dei sapori diventano protagoniste. È questa la filosofia gastronomica di Silvio Germann, due stelle Michelin e 18 punti GaultMillau, che ha conquistato gli ospiti dell'ultima serata ufficiale della ventesima edizione di S.Pellegrino Sapori Ticino.
A fare da cornice all'appuntamento è stata la suggestiva cantina Moncucchetto di Lugano, progettata dall'architetto Mario Botta, dove Andrea Muggiano ha accolto lo chef del Landschloss Mammertsberg, sul Lago di Costanza, per una serata all'insegna della creatività e del piacere della buona tavola.
Originario di Grosswangen, vicino a Willisau, Germann ha costruito gran parte della sua carriera al fianco di Andreas Caminada, uno dei grandi protagonisti della gastronomia svizzera. Prima al Castello di Schauenstein di Fürstenau e successivamente, dal 2015, all'Igniv del Grand Resort Bad Ragaz, dove ha contribuito a sviluppare un innovativo concetto di alta cucina basato sullo sharing, la condivisione dei piatti. Un modo diverso di vivere l'esperienza gastronomica, capace di unire la raffinatezza dell'alta cucina alla convivialità di una tavola tra amici.
Oggi, Germann porta avanti una filosofia fondata su tre principi: il rispetto per i prodotti e per gli ospiti, la ricerca della perfezione nelle preparazioni e il piacere di lavorare in un ambiente sereno e collaborativo.
La sua è una cucina contemporanea, creativa ma senza inutili complicazioni, che privilegia ingredienti regionali e stagionali di grande qualità. Ogni prodotto deve mantenere la propria identità e ogni sapore deve essere chiaramente riconoscibile, perché, secondo Germann, il buon cibo deve essere prima di tutto un piacere da gustare.
Una filosofia che si è ritrovata anche nel menu proposto a Moncucchetto, dove tradizione e innovazione si sono incontrate in piatti capaci di valorizzare la materia prima attraverso abbinamenti ricercati ed equilibrati.
A completare l'esperienza gastronomica, una selezione di vini della cantina Moncucchetto, che ha accompagnato le diverse portate esaltandone i sapori.
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