Una cena di inizio autunno

Di origini spagnole e nato in Vallese, Kevin Fernandez conosce bene anche il Ticino e i Grigioni, territori nei quali si è sviluppato il suo percorso professionale. Dal novembre 2024, insieme alla compagna Lisa Carlevero, ha raccolto una sfida importante: prendere le redini dello storico Ristorante Talvo dopo Martin Dalsass, loro mentore di lunga data.



Un passaggio di consegne nel segno della continuità, ma anche dell’evoluzione. Fernandez ha infatti scelto di custodire l’identità di una delle insegne più conosciute dell’Engadina, introducendo al tempo stesso una propria cifra personale, fatta di influenze mediterranee, prodotti di prima qualità, stagionalità e grande attenzione alla materia prima.

