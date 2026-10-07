Una cena di inizio autunno
Ieri sera il Ristorante La Baia di Locarno-Muralto ha ospitato la quinta cena ufficiale della ventesima edizione di S.Pellegrino Sapori Ticino, con protagonista Kevin Fernandez, chef del Ristorante Talvo di Champfèr in Engadina, una stella Michelin e 18 punti GaultMillau, membro delle Grandes Tables Suisses.
Accolto dal resident chef Salvatore Sanfilippo, Fernandez ha portato in Ticino una cucina raffinata ma profondamente legata ai sapori autentici del Mediterraneo, accompagnata per l’occasione dai vini della cantina Tamborini, presentati durante la serata da Claudio Tamborini.
Di origini spagnole e nato in Vallese, Kevin Fernandez conosce bene anche il Ticino e i Grigioni, territori nei quali si è sviluppato il suo percorso professionale. Dal novembre 2024, insieme alla compagna Lisa Carlevero, ha raccolto una sfida importante: prendere le redini dello storico Ristorante Talvo dopo Martin Dalsass, loro mentore di lunga data.
Un passaggio di consegne nel segno della continuità, ma anche dell’evoluzione. Fernandez ha infatti scelto di custodire l’identità di una delle insegne più conosciute dell’Engadina, introducendo al tempo stesso una propria cifra personale, fatta di influenze mediterranee, prodotti di prima qualità, stagionalità e grande attenzione alla materia prima.
Una filosofia che si è ritrovata anche nel menu proposto a La Baia.
La serata si è aperta con un assaggio di pappa al pomodoro e una terrina di fegato d’anatra, per proseguire con ravioli alle olive e scampi, sogliola della Bretagna ed entrecôte di cervo. A sorprendere nel finale, prima del dessert, un sorbetto al sambuco con caviale, seguito da un brownie alle castagne.
Un percorso capace di alternare mare e terra e di raccontare bene la cucina dello chef: precisa ed elegante, ma senza perdere il legame con sapori riconoscibili e genuini.
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