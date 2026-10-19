Un pranzo al castello, tra lago e montagne

Protagonisti del pranzo Francesco Sangalli, 14 punti GaultMillau del Ristorante La Sorgente di Vico Morcote, Federico Palladino, dell'Osteria Enoteca Cuntitt di Castel San Pietro, 17 punti GaultMillau premiata con una stella Michelin, e Paolo Casanova, 17 punti GaultMillau, chef stellato della Chesa Stüva Colani di Madulain, in Engadina.



Tre personalità, tre interpretazioni della cucina e un'unica volontà: raccontare attraverso i piatti le eccellenze dei rispettivi territori. Da una parte il Ticino, con i suoi laghi, il pesce d'acqua dolce e le tradizioni gastronomiche locali; dall'altra le montagne grigionesi, con i sapori dell'altitudine, i pascoli alpini e le materie prime delle vallate engadinesi.



Ne è nato un menu armonioso, nel quale ingredienti, tecniche e sensibilità differenti hanno trovato un equilibrio naturale. I colori vivaci delle presentazioni e gli accostamenti originali hanno regalato agli ospiti un'esperienza capace di andare oltre il semplice pranzo, trasformandosi in un momento di autentica condivisione.