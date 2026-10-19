Un pranzo al castello, tra lago e montagne
Ieri 18 ottobre, alla Tenuta Castello di Morcote, tre chef hanno dato vita a un incontro di sapori tra Ticino e Grigioni per il Déjeuner au château di S.Pellegrino Sapori Ticino.
Una domenica dal cielo grigio è stata illuminata dai colori e dai sapori di una cucina creativa che ha riunito tre amici che condividono la stessa passione e due territori straordinari della Svizzera, un incontro tra lago e montagna, tra tradizioni e interpretazioni contemporanee, dimostrando ancora una volta come la gastronomia sa unire territori e persone.
Protagonisti del pranzo Francesco Sangalli, 14 punti GaultMillau del Ristorante La Sorgente di Vico Morcote, Federico Palladino, dell'Osteria Enoteca Cuntitt di Castel San Pietro, 17 punti GaultMillau premiata con una stella Michelin, e Paolo Casanova, 17 punti GaultMillau, chef stellato della Chesa Stüva Colani di Madulain, in Engadina.
Tre personalità, tre interpretazioni della cucina e un'unica volontà: raccontare attraverso i piatti le eccellenze dei rispettivi territori. Da una parte il Ticino, con i suoi laghi, il pesce d'acqua dolce e le tradizioni gastronomiche locali; dall'altra le montagne grigionesi, con i sapori dell'altitudine, i pascoli alpini e le materie prime delle vallate engadinesi.
Ne è nato un menu armonioso, nel quale ingredienti, tecniche e sensibilità differenti hanno trovato un equilibrio naturale. I colori vivaci delle presentazioni e gli accostamenti originali hanno regalato agli ospiti un'esperienza capace di andare oltre il semplice pranzo, trasformandosi in un momento di autentica condivisione.
A rendere ancora più speciale l'incontro, la cornice della Tenuta Castello di Morcote, un luogo di grande fascino dove la storia incontra la natura. Tra le mura quattrocentesche del castello, i vigneti terrazzati, gli uliveti, i pascoli e i boschi, il paesaggio affacciato sul Ceresio ha fatto da sfondo a una giornata dedicata alla buona cucina e alla convivialità.
Ad accompagnare le creazioni dei tre chef, i vini della Tenuta, espressione di un'azienda agricola e vitivinicola di circa 150 ettari, gestita secondo i principi dell'agricoltura biologica e situata su un promontorio circondato dal lago.
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