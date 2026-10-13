La grande cucina di Crissier fa tappa a Lugano

La sua è una cucina di grande eleganza e precisione, dove nulla è lasciato al caso e ogni ingrediente trova il proprio spazio, senza inutili sovrapposizioni.



Arrivato a Lugano con tutta la sua brigata, ha portato al Ciani quella filosofia che ha reso Crissier un punto di riferimento internazionale: materie prime di altissima qualità, stagionalità, rispetto del prodotto e, soprattutto, sapori autentici e riconoscibili.

