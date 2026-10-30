Una serata all’insegna della convivialità, tra musica e proposte gastronomiche di qualità
Una serata diversa dal solito, più informale ma sempre all’insegna dell’alta qualità, pensata per rilassarsi, stare in compagnia e lasciarsi conquistare dai piaceri della buona tavola.
È questo lo spirito della Lounge Night di S.Pellegrino Sapori Ticino, che ieri sera, 29 ottobre, ha animato il Casinò di Lugano, trasformandolo in un luogo di incontro e convivialità, tra musica, divertimento e buona cucina.
Numerosi gli ospiti che hanno partecipato allo standing dinner, accompagnato da una selezione di vini proposta da Ticinowine, in un’atmosfera vivace e rilassata.
Protagonisti della serata sono stati Moreno Manzini, chef del Ristorante Elementi del Casinò di Lugano, ed Emanuele Bertelli del Ristorante Seven di Lugano, che hanno saputo interpretare perfettamente lo spirito dell’appuntamento con una proposta gastronomica ricca e variegata, capace di coniugare creatività, sapori del territorio e piacere della condivisione.
A dare il via alla serata, una raffinata selezione di finger food salati, tra cui stick di rösti con lardo venato ticinese al soffietto di mais con spuma di lucioperca, mousse di mortadella con frolla al pepe della Valle Maggia e una variazione di rapa rossa con buscion di capra, crema di avocado e dragoncello. Piccole creazioni che hanno permesso agli ospiti di assaporare diverse interpretazioni della cucina contemporanea, in un piacevole alternarsi di gusti e consistenze.
La stagione autunnale ha poi ispirato le portate principali, con le tagliatelle alle castagne accompagnate da ragù di luganighetta sfumata al Merlot bianco ticinese su fonduta di Vacherin Mont d’Or DOP, un piatto che ha valorizzato ingredienti e sapori della tradizione, e il risotto Acquerello alla milanese con guancetta di vitello, un grande classico reinterpretato per l’occasione.
A completare il percorso gastronomico, una postazione dedicata ai formaggi svizzeri Baer, un omaggio al tema della ventesima edizione di S.Pellegrino Sapori Ticino, che quest’anno celebra le eccellenze gastronomiche e l'ospitalità svizzera.
Una serata che ha dimostrato ancora una volta come l’alta cucina possa essere vissuta anche in modo spontaneo e informale, senza rinunciare alla qualità e alla ricerca gastronomica. Perché il piacere della tavola è anche, e soprattutto, quello di ritrovarsi e condividere momenti piacevoli in buona compagnia.
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