Il Ticino conquista anche la Svizzera romanda

Tre chef, tre personalità e tre modi diversi di interpretare la cucina, uniti per raccontare un territorio che esprime una ricchezza gastronomica fatta di tradizioni locali, influenze mediterranee e continua ricerca.

Per l'occasione hanno dato vita a un ricco menu capace di valorizzare le rispettive identità culinarie, tra creatività, tecnica e materie prime d'eccellenza. Dagli scampi scottati con zabaione ai cannelloni alla brace ripieni di germano reale, fino alla variazione di vitello, gli ospiti hanno potuto scoprire alcune delle molteplici sfumature della cucina ticinese, in un susseguirsi di sapori, consistenze e interpretazioni personali.