Il gusto dell’amicizia conquista Ascona
C’era una luce particolare ieri sera ad Ascona, una luce che si rifletteva sul Lago Maggiore e accendeva i colori delle facciate del borgo. Tra palme, vicoli silenziosi e terrazze affacciate sull’acqua, la località più mediterranea del Ticino ha ospitato una serata di S.Pellegrino Sapori Ticino al Seven Toc Toc, un angolo davvero suggestivo ideale per una serata conviviale.
Ad illuminare la serata 3 chef grandi amici che sono cresciuti con il Festival e che hanno voluto onorare la ventesima edizione con un menu speciale tra scampi, tortelli al parmigiano, capriolo e cheesecake. Il resident chef Nicola Leanza ha infatti ospitato Luca Bellanca del Ristorante al Faro di Lugano Paradiso e Andrea Bertarini del Ristorante Montalbano di Stabio. Tutti e tre rappresentano anche una generazione di chef che ha accompagnato negli anni il percorso del Festival, tornando in occasioni diverse e costruendo un rapporto che va oltre la singola serata. Tra le domande poste agli chef dagli ospiti a fine serata, è uscita la curiosità di capire come fanno più chef a collaborare insieme per creare un menu armonioso. La risposta è stata semplice: grande intesa, grazie alla grande amicizia che li lega. Creare un menu a più mani significa normalmente confrontare stili, sensibilità e tecniche diverse, ma che in questo caso la conoscenza reciproca ha reso il lavoro più spontaneo. Grande stima e rispetto reciproco che ha permesso di far vivere una fantastica esperienza. Oltre a ad essere un arricchimento personale per tutti.
Gli ospiti hanno così gustato un menu fresco e sorprendente, esaltato dall’abbinamento iniziale con un Viognier 2024 della Cantina Agriloro e dalle differenti proposte della cantina Valsangiacomo, tra cui Rubro Ticino DOC Merlot Riserva 2017 in magnum.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!