Il gusto dell’amicizia conquista Ascona

Ad illuminare la serata 3 chef grandi amici che sono cresciuti con il Festival e che hanno voluto onorare la ventesima edizione con un menu speciale tra scampi, tortelli al parmigiano, capriolo e cheesecake. Il resident chef Nicola Leanza ha infatti ospitato Luca Bellanca del Ristorante al Faro di Lugano Paradiso e Andrea Bertarini del Ristorante Montalbano di Stabio. Tutti e tre rappresentano anche una generazione di chef che ha accompagnato negli anni il percorso del Festival, tornando in occasioni diverse e costruendo un rapporto che va oltre la singola serata. Tra le domande poste agli chef dagli ospiti a fine serata, è uscita la curiosità di capire come fanno più chef a collaborare insieme per creare un menu armonioso. La risposta è stata semplice: grande intesa, grazie alla grande amicizia che li lega. Creare un menu a più mani significa normalmente confrontare stili, sensibilità e tecniche diverse, ma che in questo caso la conoscenza reciproca ha reso il lavoro più spontaneo. Grande stima e rispetto reciproco che ha permesso di far vivere una fantastica esperienza. Oltre a ad essere un arricchimento personale per tutti.



Gli ospiti hanno così gustato un menu fresco e sorprendente, esaltato dall’abbinamento iniziale con un Viognier 2024 della Cantina Agriloro e dalle differenti proposte della cantina Valsangiacomo, tra cui Rubro Ticino DOC Merlot Riserva 2017 in magnum.