Una cucina creativa e responsabile

Una cucina che racconta il territorio attraverso i suoi prodotti, le tradizioni e soprattutto le persone che ogni giorno contribuiscono a preservarne l'identità. È questa la filosofia dello chef della Maison Décotterd di Glion, 1 stella Michelin e 18 punti GaultMillau, considerato uno dei precursori della gastronomia sostenibile in Svizzera.



Insieme alla moglie Stéphanie, dal settembre 2021 è alla guida della Maison Décotterd, membro delle Grandes Tables Suisses, ospitata nello storico Hôtel Bellevue, edificio del XIX secolo affacciato su Montreux e sulla Riviera vodese, con una spettacolare vista sul Lago Lemano e sulle Alpi, all'interno della prestigiosa scuola alberghiera di Glion.



Originario di Bulle, nella Gruyère, cresciuto tra montagne, laghi e vigneti, Décotterd ha fatto del territorio il centro della propria identità gastronomica. Dopo anni trascorsi nelle cucine di prestigiosi ristoranti in Svizzera e all’estero, nel 2018 ha scelto di cambiare radicalmente il proprio approccio, rinunciando ai prodotti esotici e alle materie prime provenienti da ogni angolo del mondo per dedicarsi a una gastronomia fondata sulla valorizzazione dei prodotti locali.

