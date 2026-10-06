Da Ascona al Ceresio, la cucina di Reto Brändli accende il Seven
Una serata vivace, dinamica e tutta ticinese. Lunedì sera il Seven di Lugano con Emanuele Bertelli ha accolto Reto Brändli, chef dell’Ecco di Ascona, protagonista di una nuova Official Night della ventesima edizione di S.Pellegrino Sapori Ticino.
Per una sera il Festival ha fatto viaggiare la grande cucina all’interno dello stesso Cantone, portando uno chef del Sopraceneri nel cuore del Sottoceneri. E non è arrivato da solo: Brändli ha infatti raggiunto Lugano con l’intero staff di sala e di cucina, per un totale di 14 persone, trasformando la serata in una vera trasferta dell’Ecco di Ascona.
Un incontro tra due territori vicini ma con identità diverse, uniti dalla voglia di raccontare il Ticino attraverso la gastronomia.
Brändli, premiato con due stelle Michelin e 18 punti GaultMillau, ha portato a Lugano una cucina precisa, elegante e contemporanea, costruita attorno alla qualità del prodotto e alla riconoscibilità dei sapori che ha conquistato tutti gli ospiti.
Il risultato è stato un appuntamento dinamico e conviviale, capace di unire alta cucina, ritmo e una forte energia. Lo stesso spirito ha caratterizzato anche gli abbinamenti, con proposte giovani e non convenzionali. Chronos Wine di Lugano ha scelto infatti una particolare cantina siciliana, presentata direttamente dal produttore Manfredi Franco, presente per l’occasione. Tra le etichette proposte anche un rosso 2023 servito in Magnum, una bottiglia di difficile reperibilità sul mercato. È proprio questo uno degli aspetti più interessanti della ventesima edizione di S.Pellegrino Sapori Ticino: creare incontri e contaminazioni tra territori diversi, mettendo in dialogo Sopraceneri e Sottoceneri e aprendosi, allo stesso tempo, anche a realtà che arrivano da fuori Cantone.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!