Da Ascona al Ceresio, la cucina di Reto Brändli accende il Seven

Brändli, premiato con due stelle Michelin e 18 punti GaultMillau, ha portato a Lugano una cucina precisa, elegante e contemporanea, costruita attorno alla qualità del prodotto e alla riconoscibilità dei sapori che ha conquistato tutti gli ospiti.



Il risultato è stato un appuntamento dinamico e conviviale, capace di unire alta cucina, ritmo e una forte energia. Lo stesso spirito ha caratterizzato anche gli abbinamenti, con proposte giovani e non convenzionali. Chronos Wine di Lugano ha scelto infatti una particolare cantina siciliana, presentata direttamente dal produttore Manfredi Franco, presente per l’occasione. Tra le etichette proposte anche un rosso 2023 servito in Magnum, una bottiglia di difficile reperibilità sul mercato. È proprio questo uno degli aspetti più interessanti della ventesima edizione di S.Pellegrino Sapori Ticino: creare incontri e contaminazioni tra territori diversi, mettendo in dialogo Sopraceneri e Sottoceneri e aprendosi, allo stesso tempo, anche a realtà che arrivano da fuori Cantone.