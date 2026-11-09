Da St. Moritz a Lugano, la cucina di Paolo Rota conquista il pubblico
È iniziata ieri sera, 8 novembre, l'ultima settimana della ventesima edizione di S.Pellegrino Sapori Ticino, con una cena che ha entusiasmato gli ospiti per la qualità della proposta gastronomica e l'atmosfera particolarmente conviviale.
Per l'occasione, il Meta di Lugano si è trasferito ancora una volta negli spazi di Palazzo Mantegazza, per accogliere il gran numero di partecipanti. A fare gli onori di casa è stato lo chef Arturo Fragnito, che ha ospitato Paolo Rota, alla guida del ristorante Da Vittorio St. Moritz, all'interno del Carlton Hotel, premiato con 2 stelle Michelin e 18 punti GaultMillau.
Il ristorante rappresenta la prestigiosa presenza svizzera della famiglia Cerea, conosciuta in tutto il mondo per l'iconico Da Vittorio di Brusaporto, in provincia di Bergamo, tre stelle Michelin.
Per Paolo Rota la tradizione è il punto di partenza di ogni innovazione. Non si può essere creativi e visionari senza conoscere e rispettare le proprie radici. Una filosofia che si traduce in una cucina attenta alla stagionalità, alla ricerca delle migliori materie prime e all'arte dell'ospitalità, ma anche aperta a nuovi accostamenti, contrasti di sapori e piccoli tocchi di colore.
Una cucina che ieri sera ha saputo conquistare gli ospiti con piatti capaci di interpretare la filosofia gastronomica della famiglia Cerea attraverso lo stile personale dello chef. Dall'astice con sedano e caviale al Peccato di Gola, con orata, latte di tigre alla carota e neve di yogurt, fino a uno dei grandi classici di Da Vittorio: il pacchero, mantecato in diretta davanti agli ospiti.
A rendere ancora più piacevole la serata è stata la presentazione di ogni piatto dello stesso Paolo Rota, raccontando la propria cucina e creando un dialogo diretto con i commensali.
A completare l'esperienza gastronomica, gli abbinamenti con i vini di Capannelle, tra cui lo Chardonnay Oro Bianco IGT 2023 in formato magnum e, a sorprendere gli ospiti, una spettacolare bottiglia da ben 12 litri di Capannelle 50&50 IGT 2022.
Una serata riuscita, dove l'eccellenza della cucina ha incontrato il piacere di stare insieme, nello spirito che da vent'anni accompagna S.Pellegrino Sapori Ticino.
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