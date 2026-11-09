Da St. Moritz a Lugano, la cucina di Paolo Rota conquista il pubblico

Per Paolo Rota la tradizione è il punto di partenza di ogni innovazione. Non si può essere creativi e visionari senza conoscere e rispettare le proprie radici. Una filosofia che si traduce in una cucina attenta alla stagionalità, alla ricerca delle migliori materie prime e all'arte dell'ospitalità, ma anche aperta a nuovi accostamenti, contrasti di sapori e piccoli tocchi di colore.



Una cucina che ieri sera ha saputo conquistare gli ospiti con piatti capaci di interpretare la filosofia gastronomica della famiglia Cerea attraverso lo stile personale dello chef. Dall'astice con sedano e caviale al Peccato di Gola, con orata, latte di tigre alla carota e neve di yogurt, fino a uno dei grandi classici di Da Vittorio: il pacchero, mantecato in diretta davanti agli ospiti.



A rendere ancora più piacevole la serata è stata la presentazione di ogni piatto dello stesso Paolo Rota, raccontando la propria cucina e creando un dialogo diretto con i commensali.

