Quattro chef ticinesi protagonisti a Losanna

Fondamentale per la riuscita della serata è stata la collaborazione con l'intera comunità EHL, a partire da Patrick Ogheard, Dean dell'EHL School of Practical Arts. Presenti anche William François, direttore dei progetti aziendali e dell'esperienza ospitalitaria, Christian Segui, Executive Chef, e Philippe Gobet, Meilleur Ouvrier de France e ambasciatore dei valori di eccellenza dell'EHL. Tra i protagonisti della serata anche Nathalie Seiler, direttrice generale di Swiss Deluxe Hotels, storico partner di S.Pellegrino Sapori Ticino da oltre dieci anni. Un sodalizio che si fonda su valori condivisi, dalla qualità dell'accoglienza all'eccellenza della ristorazione, e che negli anni ha contribuito a rafforzare il dialogo tra alcune delle più prestigiose realtà alberghiere svizzere e il mondo della gastronomia.

