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S.Pellegrino Sapori Ticino

Quattro chef ticinesi protagonisti a Losanna

Quattro chef ticinesi protagonisti a Losanna
S. Pellegrino Sapori Ticino
Il team ticinese all'EHL
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Quattro chef ticinesi protagonisti a Losanna

Martedì 13 ottobre, all'EHL Hospitality Business School, S.Pellegrino Sapori Ticino ha celebrato la sua ventesima edizione con una serata dedicata all'eccellenza gastronomica del Cantone, tra ospitalità, turismo e formazione martedì 13 ottobre.

Per una sera, il Ticino è stato protagonista a Losanna, portando i suoi sapori e la sua tradizione gastronomica nella più prestigiosa scuola alberghiera del mondo.

Diego Della Schiava, 1 stella Michelin e 16 punti GaultMillau del The View di Lugano, Andrea Pedrina del Mauri Concept, Cristian Moreschi, 16 punti GaultMillau, del Villa
Principe Leopoldo e Arturo Fragnito, 1 stella Michelin e 16 punti GaultMillau, del Meta, hanno dato vita a un percorso gastronomico raccontando il territorio attraverso la loro cucina.

Una occasione per far conoscere il Ticino anche come destinazione di turismo enogastronomico.

La scelta dell'EHL Hospitality Business School ha aggiunto alla serata un ulteriore elemento di interesse. Non si è trattato soltanto di ospitare una cena di gala, ma anche di offrire agli studenti della scuola l'opportunità di confrontarsi direttamente con il mondo della ristorazione professionale e dell'organizzazione di eventi di alto livello. Un'esperienza sul campo, nella quale mettere in pratica le conoscenze acquisite durante gli studi, lavorando a stretto contatto con chef e professionisti dell'ospitalità.

Un incontro tra generazioni, dunque, nel quale la grande cucina è diventata anche occasione di formazione, scambio e crescita professionale.

Fondamentale per la riuscita della serata è stata la collaborazione con l'intera comunità EHL, a partire da Patrick Ogheard, Dean dell'EHL School of Practical Arts. Presenti anche William François, direttore dei progetti aziendali e dell'esperienza ospitalitaria, Christian Segui, Executive Chef, e Philippe Gobet, Meilleur Ouvrier de France e ambasciatore dei valori di eccellenza dell'EHL. Tra i protagonisti della serata anche Nathalie Seiler, direttrice generale di Swiss Deluxe Hotels, storico partner di S.Pellegrino Sapori Ticino da oltre dieci anni. Un sodalizio che si fonda su valori condivisi, dalla qualità dell'accoglienza all'eccellenza della ristorazione, e che negli anni ha contribuito a rafforzare il dialogo tra alcune delle più prestigiose realtà alberghiere svizzere e il mondo della gastronomia.

La serata ha permesso di proporre anche un’altra eccellenza ticinese. I piatti infatti sono stati abbinati ai vini della Cantina Vinattieri, tra cui un Vinattieri Rosso 2017, Jéroboam 3L, Merlot del Ticino DOC.

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