Ecco i candidati del PLR

ORIGLIO - In occasione della sua recente Assemblea Generale, il PLR Origlio ha approvato all'unanimità i nominativi dei candidati per il Municipio e per il Consiglio comunale per le elezioni comunali di aprile 2020, unitamente agli obiettivi per il prossimo quadriennio.

Anche per la nuova legislatura, le liste propongo un ampio ventaglio di candidati estremamente rappresentativi della popolazione di Origlio: sia giovani che affrontano per la prima volta una sfida elettorale, sia persone con esperienza in Consiglio comunale; candidati nati e cresciuti nel Comune così come profili che hanno scelto recentemente di vivere a Origlio; donne attive professionalmente e madri di famiglia disponibili a dedicare parte del loro tempo al bene pubblico; candidati sensibili alle tematiche ambientali e agli aspetti sociali.

I 28 candidati (5 per il Municipio e 23 per il Consiglio comunale) rappresentano varie professioni e mettono la loro esperienza e capacità al servizio della cosa pubblica.

La lista per il Municipio:

Alessandro Cedraschi (consulente, Sindaco uscente);

Carlo Bosia (Vice-Sindaco uscente);

Aldo Stoffel (Municipale uscente);

Gian Luca Cantarelli (consulente, capogruppo Consiglio comunale);

Simone Zürcher (chimico, Consigliere comunale)

I candidati per il Consiglio comunale:

Michele Bottani

Gian Luca Cantarelli

Nicolò Carta

Stefano Cattani

Roberto Copercini

Fabio Curti

Marina Davino Santi

Camilla Fumagalli

Valter Gianesello

Christian Magistra

Francesca Magri Mutti

Elia Messina

Maria Cristina Newlin Gianini

Maurizio Pagliuca

Christian Ponti

Simone Quadri

Riccardo Ranzi

Sabina Reinhardt Bosia

Marco Sangiorgio

Federico Scribani Rossi

Nataliya Stoffel

René Widmer

Simone Zürcher