Area di Sinistra del Comune di Blenio: «Presente, con rinnovata energia!»

BLENIO - Il Gruppo "Area di Sinistra" del Comune di Blenio affronta con rinnovata energia le prossime elezioni comunali del 18 aprile 2021. Vista l'impossibilità di proporre degli incontri fisici, presenta un nuovo sito e una pagina Facebook per farsi conoscere. Il gruppo è particolarmente felice di avere sulle proprie liste una buona rappresentazione femminile e generazionale.

Sul nuovo sito www.areasinistrablenio.ch si trovano il programma elettorale e i candidati per il Municipio e per il Consiglio comunale di Blenio. L’Area di Sinistra si presenta con dodici persone che si candidano al Consiglio Comunale, di cui cinque anche al Municipio. Con Marino Truaisch, municipale uscente, corrono per il Municipio Alice Ambrosetti (ricercatrice in scienze dell'educazione SUPSI), Santina Beretta Cerboni (responsabile amministrativa Fondazione Alpina), Edio Gada-Barenco (pensionato) e Thomas Lechleitner (fumista/costruttore di riscaldamenti a legna). Per il Consiglio comunale sono in lista, oltre ai nomi già menzionati, gli uscenti Sofia Cerboni (praticante giurista), Nedo Maestrani (carpentiere) e Fausto Rusconi (impiegato La Posta) con le nuove leve Noemi Cerboni (studentessa in chimica), Franca Gada-Barenco (pensionata), Stefano Mayor (agente di polizia) e Didier Rusconi (apprendista operatore in automazione).

Il Gruppo “Area di Sinistra” si impegna per un Comune attrattivo e moderno che guarda al futuro. Le priorità definite nel programma sono la protezione dell’ambiente e del paesaggio, un’economia reale sana e forte, delle infrastrutture adeguate e dei servizi sociali funzionanti. Inoltre si ritiene importante promuovere una buona collaborazione intercomunale e con le istituzioni.