Uniti per una Locarno sociale, rispettosa dell’ambiente e promotrice delle pari opportunità

LOCARNO - L’alleanza SINISTRA UNITA, composta dal Partito socialista (PS), Partito comunista (PC), Partito operaio e popolare (POP), ForumAlternativo (FA), Gioventù socialista (GISO) e indipendenti ha consegnato ieri in cancelleria le sue liste di candidati per il Municipio e per il Consiglio Comunale in vista delle elezioni comunali del prossimo 18 aprile.

Ad affiancare la lista già nota per il Municipio e formata da Francesco Albi (PS), Giulia Maria Beretta (indipendente), Gianfranco Cavalli (POP), Marisa Filipponi (PS), Gionata Genazzi (PC), Nancy Lunghi (PS, GISO) e Amedeo Sartorio (PC), ci sarà anche una lista di 40 candidati per il Consiglio comunale – una lista completa che rappresenta un’ulteriore novità per la sinistra locarnese, che non era ancora riuscita a raggiungere un tale risultato.

Come quella per il Municipio anche la lista per il Consiglio comunale si presenta equilibrata tra genere e forze politiche, multidimensionali e ricca di variegate esperienze professionali e politiche. Due liste dalle molteplici sfaccettature quindi, ma unite dall’obiettivo comune di

realizzare una Locarno sociale, rispettosa dell’ambiente e promotrice delle pari opportunità.

Per portare questi valori nel Legislativo di Locarno hanno presentato i seguenti candidati, di cui 16 donne e 24 uomini, 9 con meno di 30 anni e 7 con più di 60 anni:

1. Francesco Albi (PS), architetto, 1985

2. Elisa Baciocchi (PS), studente, 1988

3. Tiziano Bassi (PS), pensionato, 1950

4. Giulia Maria Beretta (indipendente), artista-artigiana, 1965

5. Marco Büchler (PS), architetto, 1963

6. Rosanna Camponovo-Canetti (PS), pensionata, 1949

7. Gianfranco Cavalli (POP), educatore, 1990

8. Franco Consolascio (PC), pensionato, 1952

9. Siro Fadini (PS, GISO), studente, 2001

10. Birgit Fadini Keller (PS), casalinga, 1963

11. Elisabetta Farnesi-Fuchs (FA), psicopedagogista, 1950

12. Marisa Filipponi (PS), pensionata, 1950

13. Tommy Fluri (PS), docente, 1990

14. Consuelo Garbani (PS), grafica, 1972

15. Gionata Genazzi (PC), docente, 1990

16. Lydia Joray (PS), medico, 1993

17. Hermes Killer (PS), architetto, 1989

18. Federica Laurenza (indipendente), consulente di vendita, 1991

19. Nancy Lunghi (PS, GISO), medico dentista, 1991

20. Aleksandar Malinov (FA), infermiere, 1994

21. Vanco Malinovski (FA), cuoco, 1965

22. Pier Mellini (PS), pensionato, 1954

23. Pamela Messina (PS), casalinga, 1976

24. Violetta Monaco (PS), infermiera, 1991

25. Ronnie Moretti (PS), geografo, 1958

26. Flavia Pedrazzi Montesel (indipendente), operatrice sociale, 1963

27. Luca Pizzetti (PS), ingegnere civile, 1990

28. Melani Luna Puntillo (POP), operatrice socioassistenziale, 1987

29. Luigi Romeo (PC), pensionato, 1955

30. Amedeo Sartorio (PC), giardiniere, 1989

31. Lorenzo Scascighini (PS), docente, 1970

32. Leo Schmid (POP), sindacalista, 1985

33. Danila Sirica (PS), casalinga, 1964

34. Edoardo Sirica (PS), pittore, 1965

35. Fabrizio Sirica (PS), educatore, 1989

36. Ruben Stanic (FA), studente, 1999

37. Irene Streit (indipendente), shiatsuterapista, 1954

38. Ali Spasmo Ütebay (PS), ingegnere acustico, 1990

39. Jaïr Vogt (PC), studente, 1999

40. Spase Zlatanov (PS), infermiere, 1992