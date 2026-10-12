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TicinoSkills 2026: guarda il film e rivivi i momenti più belli

È trascorsa una settimana dai TicinoSkills 2026, riviviamo insieme questa settima edizione.
TicinoSkills 2026: guarda il film e rivivi i momenti più belli
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TicinoSkills 2026: guarda il film e rivivi i momenti più belli
È trascorsa una settimana dai TicinoSkills 2026, riviviamo insieme questa settima edizione.

GORDOLA - Tre giorni di sfide, incontri e scoperte professionali hanno animato Gordola, mettendo al centro il talento e la passione dei giovani. 44 apprendisti e apprendiste, 7 categorie e tre giornate per scoprire le opportunità della formazione professionale, i TicinoSkills 2026 si sono conclusi con la proclamazione dei nuovi campioni regionali.

Il Centro di formazione professionale SSIC TI di Gordola ha ospitato la settima edizione dei TicinoSkills 2026 & Porte Aperte, con il sostegno del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. I e le partecipanti hanno affrontato le prove dei campionati regionali del settore artigianale edile.

La manifestazione è stata anche un’occasione per avvicinare i giovani al mondo delle professioni. Oltre 600 allievi e allieve hanno visitato il Centro, osservando i concorrenti al lavoro ed esplorando i laboratori. Sabato, la giornata dedicata alle famiglie nell’ambito di Millestrade ha registrato quasi 400 presenze. L’evento ha inoltre accompagnato i festeggiamenti per i 50 anni del Centro, aperti a tutta la popolazione.

I risultati dei campionati

La premiazione di sabato 3 ottobre è stata un momento particolarmente emozionante, culminato nella proclamazione dei nuovi campioni e delle nuove campionesse ticinesi. Il direttore del Centro professionale di Gordola, Paolo Ortelli, si è congratulato con tutte e tutti i partecipanti, incoraggiandoli a proseguire con impegno il proprio percorso professionale e a contribuire alla qualità della formazione nel Cantone.

Nella professione di Falegnami AFC, sono saliti sul podio:
1° posto: Gioele Losa, Falegnameria Losa Sagl, Sementina
2° posto: Matteo Legnani, Alfa Pro La Falegnameria, Riazzino
3° posto: Ivan Nakov, Scerpella Tullio SA, Giubiasco
3° posto: Mirco Gingras, Scerpella Tullio SA, Giubiasco

Nella professione di Installatore / Installatrice elettricista AFC, sono saliti sul podio:
1° posto: Mattia Capra, Elettricità Mantegani, Lugano
2° posto: Manuel Scioni, LineaTel Sagl, Chiasso
3° posto: Daniel Pereira Bento, Cablex SA, Bellinzona

Nella professione di Meccanico / Meccanica di macchine agricole AFC, sono saliti sul podio:
1° posto: Andrea Marchese, Robert Aebi Landtechnik AG, Arbedo
2° posto: Giacomo Plebani, Industrie Chimiche Riunite SA, Chiasso
3° posto: Gioele Lobozzo, Bibo Agromeccanica, Novaggio

Nella professione di Metalcostruttore / Metalcostruttrice AFC, sono saliti sul podio:

1° posto: Lian Toschini, Franscella SA, Minusio
2° posto: Samuele Pellegrini, Metalfabbro di Sergio Giugni, Chiggionia
3° posto: Kevin Melloni, Solari SA, Olivone

Nella professione di Metalcostruttore saldatore / Metalcostruttrice saldatrice AFC, sono saliti sul podio: 

1° posto: Leonardo Bargiga, Ghidoni SA, Riazzino
2° posto: Simone Amicucci, Ghidoni SA, Riazzino
3° posto: Antonio Iraci, Ghidoni SA, RiazzinoNella professione di Muratore / Muratrice AFC, sono saliti sul podio:

1° posto: Kevin Notari, Willy Robbiani Costruzioni Sagl, Bioggio
2° posto: Robin Dellamora, Della Sagl, Berzona
3° posto: Elia Buri, Ghirlanda SA, Davesco-Soragno

Nella professione di Piastrellisti AFC, sono saliti sul podio:
1° posto: Aref Hosseini, Bazzi Piastrelle SA, Losone
2° posto: Nicolas Bari, Gehri Rivestimenti SA, Porza
3° posto: Noel Bugada, Bazzi Piastrelle SA, Losone

La consigliera di Stato Marina Carobbio Guscetti ha sottolineato l’importanza della manifestazione per valorizzare le competenze dei giovani e far conoscere le opportunità offerte dall’apprendistato.Alla premiazione era presente anche Ramon D’Angelo, incoronato campione svizzero degli installatori di sistemi di refrigerazione il 19 settembre 2026 a Egerkingen.

Complimenti a Romon e a tutti i medagliati. SwissSkills ringrazia le associazioni professionali, le aziende formatrici, i formatori e le formatrici, le famiglie e tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita di questa edizione dei TicinoSKills 2026.

Rivivere i TicinoSkills 2026 nel video TicinoSkills 2026 Recap 16-9

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