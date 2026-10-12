TicinoSkills 2026: guarda il film e rivivi i momenti più belli

GORDOLA - Tre giorni di sfide, incontri e scoperte professionali hanno animato Gordola, mettendo al centro il talento e la passione dei giovani. 44 apprendisti e apprendiste, 7 categorie e tre giornate per scoprire le opportunità della formazione professionale, i TicinoSkills 2026 si sono conclusi con la proclamazione dei nuovi campioni regionali.