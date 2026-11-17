Giovani talenti, a fare la differenza è la qualità del lavoro quotidiano
Un buon clima di lavoro, fiducia e possibilità di crescita. Queste sono le priorità che emergono dallo studio DACH 2026 di Kitoko People. Per attrarre e trattenere i giovani talenti professionali, stipendio e benefit da soli non bastano.
Che cosa cercano i giovani talenti in un datore di lavoro? E che cosa li convince a restare? Lo studio «I migliori talenti della Generazione Z: studio DACH 2026», condotto da Kitoko People con il sostegno di partner di ricerca, tra cui SwissSkills, offre indicazioni concrete alle aziende e a chi accompagna i giovani nel loro sviluppo professionale.
L’analisi coinvolge 1’436 giovani provenienti da Germania, Austria e Svizzera, di cui 682 dalla Svizzera. Sono talenti dell’ambito di SwissSkills, WorldSkills Germany e SkillsAustria, caratterizzati da un forte orientamento alla professione e al rendimento. Il campione non rappresenta quindi l’intera Generazione Z, ma permette di conoscere meglio le aspettative di questo gruppo specifico.
Il clima di lavoro viene prima di tutto
Il dato più evidente riguarda la dimensione umana: il 90,1% degli intervistati nell’area DACH considera un buon clima di lavoro, il team e i colleghi «molto importanti» nella scelta di un datore di lavoro. Seguono un’attività significativa e le opportunità di carriera e di sviluppo.
Lo stipendio mantiene un ruolo, ma con differenze marcate tra i Paesi. In Germania, il 63,5% lo considera «molto importante», contro il 56,7% in Austria e il 29,2% in Svizzera.
Questo non significa che per i talenti svizzeri la retribuzione sia irrilevante. Il risultato indica piuttosto che viene collocata tra le priorità principali meno frequentemente rispetto agli altri due Paesi. Anche i benefit hanno un peso più contenuto rispetto al clima di lavoro e alle possibilità di crescita.
La leadership si misura nelle relazioni
Le aspettative verso i responsabili sono altrettanto chiare. Nell’area DACH, stima, fiducia e rispetto sono le qualità di leadership più citate, con il 71,4%, seguite da onestà e comunicazione aperta, con il 58,3%.
Per chi dirige un team o forma apprendisti, questi risultati richiamano l’importanza delle relazioni quotidiane: ascoltare, comunicare con chiarezza, riconoscere i progressi e creare le condizioni per assumersi responsabilità.
Le risposte sui possibili motivi per cambiare lavoro confermano questa lettura. Il 94,7% considera la mancanza di riconoscimento un motivo importante o molto importante per lasciare un impiego. Seguono la prospettiva di un clima lavorativo migliore, con il 94,2%, e l’insoddisfazione verso superiori o formatori professionali, con l’89,7%. Un salario più alto raggiunge invece il 72,3%.
Restare in azienda è una prospettiva concreta
Lo studio invita anche a riconsiderare l’immagine di una generazione sempre pronta a cambiare impiego. Il 42,6% degli intervistati nell’area DACH può immaginare di rimanere presso il proprio datore di lavoro per oltre quattro anni. In Svizzera, la quota è del 42,9%.
Si tratta di intenzioni dichiarate, non di una misura della permanenza effettiva. Mostrano comunque che un rapporto professionale duraturo rientra nelle prospettive di molti giovani talenti.
Una base comune, esigenze diverse
Accanto alle priorità condivise, emergono differenze tra ambiti professionali. Nell’analisi transnazionale, per esempio, l’equilibrio tra vita professionale e privata è considerato «molto importante» dal 63% nel settore salute, istruzione e sociale, contro il 34,5% nei settori tecnica, industria, costruzioni e trasporti.
Per le aziende, il messaggio è concreto: costruire un ambiente basato su fiducia, riconoscimento e sviluppo, tenendo conto delle esigenze delle diverse professioni. È nella qualità dell’esperienza quotidiana che si creano le condizioni perché i giovani talenti possano crescere e scegliere di restare.
Fonte: Kitoko People, «I migliori talenti della Generazione Z: studio DACH 2026»
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!