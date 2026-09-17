Cerca e trova immobili
Segnalaci
#IODOMANI

TicinoSkills 2026: professioni da scoprire e giovani talenti in gara

«Costruisci il tuo futuro» è il motto che risuonerà a Gordola dal 1° al 3 ottobre 2026 presso il Centro di formazione SSIC.
TicinoSkills 2026: professioni da scoprire e giovani talenti in gara
SwissSkills
TicinoSkills 2026: professioni da scoprire e giovani talenti in gara
«Costruisci il tuo futuro» è il motto che risuonerà a Gordola dal 1° al 3 ottobre 2026 presso il Centro di formazione SSIC.

TicinoSkills 2026 offrirà a giovani, famiglie e persone interessate l’opportunità di avvicinarsi concretamente al mondo del lavoro e di scoprire numerose professioni e possibilità formative. Durante l’evento saranno presentate diverse professioni dei settori della costruzione, della tecnica e dell’artigianato.

TicinoSkills sarà anche sinonimo di competizione: giovani professioniste e professionisti metteranno alla prova le proprie capacità nell’ambito dei campionati regionali. Il concorso riguarderà le seguenti professioni:

    • disegnatore-metalcostruttore e disegnatrice-metalcostruttrice;
    • metalcostruttore e metalcostruttrice;
    • falegname;
    • meccanico e meccanica di macchine agricole;
    • muratore e muratrice;
    • installatore e installatrice elettricista;
    • piastrellista.

Per alcuni dei partecipanti, TicinoSkills 2026 potrebbe rappresentare il primo passo di un percorso verso le competizioni nazionali e internazionali. La prossima tappa saranno gli SwissSkills 2027, in programma a Berna dal 14 al 18 settembre 2027, dove i migliori giovani professionisti e le migliori giovani professioniste della Svizzera si confronteranno nelle rispettive discipline. Un percorso che può arrivare molto lontano: proprio in questi giorni, 42 giovani talenti svizzeri sono in Cina per rappresentare il nostro paese sul palcoscenico internazionale dei WorldSkills. Mentre loro competono ai massimi livelli, in Ticino, con i campionati regionali TicinoSkills 2026, si costruiscono le basi per i talenti di domani.

Il pubblico potrà osservare i giovani all’opera, conoscere le competenze richieste nelle diverse professioni e scoprire da vicino la precisione, la creatività e l’impegno che caratterizzano la formazione professionale. Saranno inoltre presenti altre professioni da scoprire, tra cui quelle di conducente di veicoli pesanti, frigorista, pittore e pittrice e molte altre. Grazie a dimostrazioni e piccoli atelier pratici, i visitatori potranno osservare e mettersi alla prova in prima persona.

Giovedì e venerdì: giornate dedicate alle scuole

Giovedì 1° e venerdì 2 ottobre, le classi saranno le benvenute ai TicinoSkills. Allieve e allievi potranno esplorare il mondo delle professioni, incontrare apprendisti e professionisti e partecipare alle attività proposte. Le classi possono iscriversi alla visita tramite il sito web dei TicinoSkills 2026.

Sabato: Porte Aperte per tutta la famiglia

Sabato 3 ottobre, famiglie e persone interessate sono invitate a visitare il Centro di formazione SSIC di Gordola. La giornata proporrà un programma speciale nell’ambito del progetto Millestrade del DECS e sarà anche l’occasione per celebrare il 50° anniversario del Centro di formazione SSIC.

Alle ore 15:00 si terrà la premiazione dei TicinoSkills 2026, un momento speciale per celebrare l’impegno, il talento e i risultati dei giovani partecipanti.

TicinoSkills 2026 sarà un’opportunità preziosa per esplorare la varietà del mondo professionale, scoprire nuovi interessi e lasciarsi ispirare dai giovani talenti in gara. Con la classe o in famiglia, vieni a scoprire il mondo delle professioni!

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
artigianatocampionati regionalieventi ticinofamiglieformazione professionalegiovani talentimestieri tecniciticinoskills 2026

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
ULTIME NOTIZIE #IODOMANI
Verso Shanghai, 42 talenti professionali svizzeri pronti per la sfida mondiale
LIVE
#IODOMANI
2 sett

Verso Shanghai, 42 talenti professionali svizzeri pronti per la sfida mondiale

Formare, incoraggiare, far crescere i talenti
LIVE
#IODOMANI
4 sett

Formare, incoraggiare, far crescere i talenti

Due volte agli SwissSkills: il percorso di un giovane talento dell’informatica
LIVE
#IODOMANI
2 mesi

Due volte agli SwissSkills: il percorso di un giovane talento dell’informatica

Partecipa e vinci un viaggio ai WorldSkills Shanghai 2026!
LIVE
#IODOMANI
3 mesi

Partecipa e vinci un viaggio ai WorldSkills Shanghai 2026!

Week-end a Tenero: il ritiro dello SwissSkills National Team in vista di Shanghai 2026
LIVE
#IODOMANI
3 mesi

Week-end a Tenero: il ritiro dello SwissSkills National Team in vista di Shanghai 2026

Cos’è la Settimana della formazione professionale?
LIVE
#IODOMANI
4 mesi

Cos’è la Settimana della formazione professionale?

Dalla logistica agli SwissSkills 2025, il percorso di Alessandro
LIVE
#IODOMANI
4 mesi
5

Dalla logistica agli SwissSkills 2025, il percorso di Alessandro

Oltre la sfida: un viaggio verso gli SwissSkills 2025
LIVE
#IODOMANI
4 mesi

Oltre la sfida: un viaggio verso gli SwissSkills 2025

Dalla tradizione all’innovazione, il percorso di Virginia Arcioni tra latte e formazione professionale
LIVE
#IODOMANI
5 mesi

Dalla tradizione all’innovazione, il percorso di Virginia Arcioni tra latte e formazione professionale

Campionato regionale di imprenditorialità Ticino: giovani talenti progettano il futuro sostenibile
LIVE
#IODOMANI
5 mesi

Campionato regionale di imprenditorialità Ticino: giovani talenti progettano il futuro sostenibile