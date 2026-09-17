TicinoSkills 2026: professioni da scoprire e giovani talenti in gara
«Costruisci il tuo futuro» è il motto che risuonerà a Gordola dal 1° al 3 ottobre 2026 presso il Centro di formazione SSIC.
TicinoSkills 2026 offrirà a giovani, famiglie e persone interessate l’opportunità di avvicinarsi concretamente al mondo del lavoro e di scoprire numerose professioni e possibilità formative. Durante l’evento saranno presentate diverse professioni dei settori della costruzione, della tecnica e dell’artigianato.
TicinoSkills sarà anche sinonimo di competizione: giovani professioniste e professionisti metteranno alla prova le proprie capacità nell’ambito dei campionati regionali. Il concorso riguarderà le seguenti professioni:
- disegnatore-metalcostruttore e disegnatrice-metalcostruttrice;
- metalcostruttore e metalcostruttrice;
- falegname;
- meccanico e meccanica di macchine agricole;
- muratore e muratrice;
- installatore e installatrice elettricista;
- piastrellista.
Per alcuni dei partecipanti, TicinoSkills 2026 potrebbe rappresentare il primo passo di un percorso verso le competizioni nazionali e internazionali. La prossima tappa saranno gli SwissSkills 2027, in programma a Berna dal 14 al 18 settembre 2027, dove i migliori giovani professionisti e le migliori giovani professioniste della Svizzera si confronteranno nelle rispettive discipline. Un percorso che può arrivare molto lontano: proprio in questi giorni, 42 giovani talenti svizzeri sono in Cina per rappresentare il nostro paese sul palcoscenico internazionale dei WorldSkills. Mentre loro competono ai massimi livelli, in Ticino, con i campionati regionali TicinoSkills 2026, si costruiscono le basi per i talenti di domani.
Il pubblico potrà osservare i giovani all’opera, conoscere le competenze richieste nelle diverse professioni e scoprire da vicino la precisione, la creatività e l’impegno che caratterizzano la formazione professionale. Saranno inoltre presenti altre professioni da scoprire, tra cui quelle di conducente di veicoli pesanti, frigorista, pittore e pittrice e molte altre. Grazie a dimostrazioni e piccoli atelier pratici, i visitatori potranno osservare e mettersi alla prova in prima persona.
Giovedì e venerdì: giornate dedicate alle scuole
Giovedì 1° e venerdì 2 ottobre, le classi saranno le benvenute ai TicinoSkills. Allieve e allievi potranno esplorare il mondo delle professioni, incontrare apprendisti e professionisti e partecipare alle attività proposte. Le classi possono iscriversi alla visita tramite il sito web dei TicinoSkills 2026.
Sabato: Porte Aperte per tutta la famiglia
Sabato 3 ottobre, famiglie e persone interessate sono invitate a visitare il Centro di formazione SSIC di Gordola. La giornata proporrà un programma speciale nell’ambito del progetto Millestrade del DECS e sarà anche l’occasione per celebrare il 50° anniversario del Centro di formazione SSIC.
Alle ore 15:00 si terrà la premiazione dei TicinoSkills 2026, un momento speciale per celebrare l’impegno, il talento e i risultati dei giovani partecipanti.
TicinoSkills 2026 sarà un’opportunità preziosa per esplorare la varietà del mondo professionale, scoprire nuovi interessi e lasciarsi ispirare dai giovani talenti in gara. Con la classe o in famiglia, vieni a scoprire il mondo delle professioni!
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