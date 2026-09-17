TicinoSkills 2026: professioni da scoprire e giovani talenti in gara

Per alcuni dei partecipanti, TicinoSkills 2026 potrebbe rappresentare il primo passo di un percorso verso le competizioni nazionali e internazionali. La prossima tappa saranno gli SwissSkills 2027, in programma a Berna dal 14 al 18 settembre 2027, dove i migliori giovani professionisti e le migliori giovani professioniste della Svizzera si confronteranno nelle rispettive discipline. Un percorso che può arrivare molto lontano: proprio in questi giorni, 42 giovani talenti svizzeri sono in Cina per rappresentare il nostro paese sul palcoscenico internazionale dei WorldSkills. Mentre loro competono ai massimi livelli, in Ticino, con i campionati regionali TicinoSkills 2026, si costruiscono le basi per i talenti di domani.

Il pubblico potrà osservare i giovani all’opera, conoscere le competenze richieste nelle diverse professioni e scoprire da vicino la precisione, la creatività e l’impegno che caratterizzano la formazione professionale. Saranno inoltre presenti altre professioni da scoprire, tra cui quelle di conducente di veicoli pesanti, frigorista, pittore e pittrice e molte altre. Grazie a dimostrazioni e piccoli atelier pratici, i visitatori potranno osservare e mettersi alla prova in prima persona.