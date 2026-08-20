Formare, incoraggiare, far crescere i talenti

A sottolinearne l’importanza è anche Metteo Milani, Direttore dell’impresa generale MiIlani, Ludiano, che porta il punto di vista di una piccola e media impresa con sede in Valle di Blenio. Per una PMI, accompagnare un giovane verso una competizione come gli SwissSkills non significa soltanto puntare a un buon risultato: significa offrirgli un’esperienza che può rafforzare la motivazione, la sicurezza nelle proprie capacità e il legame con la professione. In azienda questi giovani rappresentano un esempio di impegno, coraggio e successo, capace di motivare l’intero team e diventare motivo di orgoglio.