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Formare, incoraggiare, far crescere i talenti

Perché vale la pena mettersi in gioco partecipando agli SwissSkills? La parola a chi lo ha fatto (con ottimi risultati) ma anche alle aziende e ai formatori.
Formare, incoraggiare, far crescere i talenti
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Formare, incoraggiare, far crescere i talenti
Perché vale la pena mettersi in gioco partecipando agli SwissSkills? La parola a chi lo ha fatto (con ottimi risultati) ma anche alle aziende e ai formatori.

Formare apprendisti e apprendiste significa investire nel futuro della propria azienda e, più in generale, della formazione professionale. Gli SwissSkills rappresentano un’occasione particolarmente preziosa per permettere ai giovani talenti di uscire dalla loro quotidianità professionale, confrontarsi con coetanei provenienti da tutta la Svizzera e mettere alla prova le competenze acquisite durante la formazione.

A sottolinearne l’importanza è anche Metteo Milani, Direttore dell’impresa generale MiIlani, Ludiano, che porta il punto di vista di una piccola e media impresa con sede in Valle di Blenio. Per una PMI, accompagnare un giovane verso una competizione come gli SwissSkills non significa soltanto puntare a un buon risultato: significa offrirgli un’esperienza che può rafforzare la motivazione, la sicurezza nelle proprie capacità e il legame con la professione. In azienda questi giovani rappresentano un esempio di impegno, coraggio e successo, capace di motivare l’intero team e diventare motivo di orgoglio.

Per questo il suo messaggio si rivolge non solo agli apprendisti e alle apprendiste, ma anche ai formatori e alle formatrici in azienda, incoraggiare un giovane talento a partecipare può essere il primo passo verso un’esperienza capace di lasciare il segno.

E questa opportunità non riguarda soltanto le piccole imprese. Anche per una realtà di grandi dimensioni come l’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) è fondamentale creare occasioni che permettano ai giovani in formazione di mettersi alla prova e superare i propri limiti.

Agli SwissSkills 2025 di Berna, per esempio, l’EOC ha ottenuto un risultato straordinario nella competizione dei tecnologi e delle tecnologhe per dispositivi medici, conquistando il primo e il secondo posto nazionale.

Per l’azienda é significativo vedere riconosciuta la qualità del proprio impegno nella formazione. In questo caso, il doppio podio ne è una dimostrazione ancor più che concreta. Ma non si tratta di un risultato isolato, da anni la politica dell’EOC va proprio in questa direzione, incoraggiando i giovani a migliorarsi, uscire dal proprio contesto abituale.

Un esempio che mostra come la partecipazione agli SwissSkills possa diventare uno strumento concreto di promozione dei talenti, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda. Competere, confrontarsi e imparare dagli altri permette infatti ai giovani professionisti di crescere non soltanto sul piano tecnico, ma anche personale.

Nel video, imprenditori, formatori e giovani professionisti raccontano perché vale la pena accettare questa sfida. Tra loro anche un testimonial d’eccezione: Fabio Barbieri, Installatore di riscaldamenti, medaglia d’oro agli SwissSkills 2022, che conosce in prima persona il valore di questa esperienza.

Il suo consiglio ai giovani e alle aziende è semplice: cogliete l’occasione e partecipate anche voi agli SwissSkills. Guardate il video e consultate la pagina web di SwissSkills per scoprire come partecipare all’edizione SwissSkills 2027.

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