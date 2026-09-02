Verso Shanghai, 42 talenti professionali svizzeri pronti per la sfida mondiale

Per mesi, concorrenti, esperte ed esperti, associazioni professionali e datori di lavoro hanno lavorato insieme in vista di questo momento. Ogni giovane talento ha investito oltre 1’000 ore di allenamento per perfezionare le proprie capacità e prepararsi ad affrontare la pressione della competizione.

Nella delegazione svizzera sarà presente anche il Ticino, rappresentato da Davide Donati, esperto e preparatore di Noah Hess nella professione di piastrellista. Donati accompagnerà il giovane concorrente durante la competizione, mettendo a disposizione la propria esperienza professionale e contribuendo alla preparazione tecnica necessaria per affrontare una sfida di livello mondiale.