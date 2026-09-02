Verso Shanghai, 42 talenti professionali svizzeri pronti per la sfida mondiale
La rappresentativa rossocrociata sarà in Cina dal 22 al 27 settembre per i mondiali delle professioni. E ci sarà anche un ticinese.
Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 22 al 27 settembre 2026, oltre 1’400 giovani professioniste e professionisti provenienti da 68 Paesi e regioni si sfideranno ai WorldSkills di Shanghai. Tra loro ci saranno anche i 42 membri dello SwissSkills National Team, pronti a rappresentare la Svizzera in 38 professioni.
Gli ultimi preparativi prima della partenza
La partenza per Shanghai si avvicina. Mentre proseguono gli ultimi allenamenti, si preparano gli attrezzi e il materiale da gara e si comincia a fare le valigie, tra i 42 membri dello SwissSkills National Team crescono l’attesa e l’emozione.
Per mesi, concorrenti, esperte ed esperti, associazioni professionali e datori di lavoro hanno lavorato insieme in vista di questo momento. Ogni giovane talento ha investito oltre 1’000 ore di allenamento per perfezionare le proprie capacità e prepararsi ad affrontare la pressione della competizione.
Nella delegazione svizzera sarà presente anche il Ticino, rappresentato da Davide Donati, esperto e preparatore di Noah Hess nella professione di piastrellista. Donati accompagnerà il giovane concorrente durante la competizione, mettendo a disposizione la propria esperienza professionale e contribuendo alla preparazione tecnica necessaria per affrontare una sfida di livello mondiale.
Una squadra dentro e fuori dall’area di gara
A partire per la Cina non saranno soltanto concorrenti, esperte ed esperti. Lo SwissSkills National Team potrà contare su un nutrito staff di supporto, indispensabile per permettere alla squadra di concentrarsi pienamente sulla competizione.
Della delegazione faranno parte le persone responsabili dell’organizzazione SwissSkills, del coordinamento del team e della comunicazione con i media, oltre al personale incaricato dell’assistenza fisioterapica e del sostegno mentale. Un lavoro spesso poco visibile, ma fondamentale per accompagnare i giovani talenti durante giornate intense e intervenire rapidamente in caso di necessità.
I WorldSkills rappresentano infatti molto più di una competizione: sono una missione che richiede preparazione, coordinamento e spirito di squadra. SwissSkills ha già accompagnato diverse delegazioni in campionati internazionali, ma una trasferta in Cina resta una sfida logistica di grande portata. Il trasporto degli strumenti e dei materiali professionali, le formalità doganali, gli spostamenti, l’adattamento al fuso orario e l’organizzazione sul posto devono essere pianificati nei minimi dettagli.
Dietro ogni concorrente c’è quindi un’intera squadra che lavora con un obiettivo comune: creare le condizioni migliori per permettere ai talenti svizzeri di esprimere pienamente le proprie capacità e inseguire il sogno di una medaglia.
Il palcoscenico mondiale della formazione professionale
A Shanghai, le concorrenti e i concorrenti svizzeri si confronteranno con l’élite internazionale delle rispettive professioni. Il percorso che li ha condotti fin qui è però iniziato molto prima della competizione, con un apprendistato capace di offrire numerose prospettive di crescita.
Fino a pochi anni fa, i 42 talenti erano all’inizio della loro carriera. Oggi rappresentano la propria professione e la Svizzera sulla scena mondiale, mostrando concretamente il potenziale della formazione professionale svizzera.
Maggiori informazioni sui giovani professionisti e sul loro percorso verso Shanghai sono disponibili nella panoramica dello SwissSkills National Team.
Grandi ambizioni per la Svizzera
La Svizzera è tradizionalmente una delle nazioni di maggior successo nei campionati professionali internazionali. Anche a Shanghai, lo SwissSkills National Team partirà con grandi ambizioni.
L’obiettivo dei 42 concorrenti sarà dare il meglio di sé, mantenere la concentrazione e dimostrare le proprie capacità sotto la pressione della competizione. A sostenerli saranno presenti anche rappresentanti delle autorità svizzere e della rappresentanza diplomatica in Cina: un importante segno di riconoscimento per l’impegno e il valore dei giovani professionisti.
La sfida è grande, ma la squadra è pronta. Concorrenti, esperti e staff partiranno insieme per Shanghai con lo stesso sogno: rappresentare al meglio la Svizzera e tornare a casa con un’esperienza indimenticabile, e magari anche con qualche medaglia.
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