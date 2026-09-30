Tutte le emozioni di partecipare (e vincere) ai WordSkills di Shanghai: il video
Ai mondiali delle professioni in Cina, la Svizzera è stata nuovamente protagonista portandosi a casa 12 medaglie finendo anche sul podio delle nazioni.
Ai mondiali delle professioni in Cina, la Svizzera è stata nuovamente protagonista portandosi a casa 12 medaglie finendo anche sul podio delle nazioni.
Ai WorldSkills Shanghai 2026 la Svizzera ha scritto un nuovo capitolo di successo nella storia della formazione professionale.
Con 12 medaglie conquistate - 4 ori, 2 argenti e 6 bronzi - e 23 Medals of Excellence, il SwissSkills National Team ha dimostrato ancora una volta l’altissimo livello della formazione professionale svizzera sulla scena internazionale.
Le immagini del video parlano chiaro, le emozioni sono intense e il risultato della squadra è straordinario. Frutto di ore ed ore di preparazione, impegno e passione. Dietro ogni medaglia ci sono giovani professionisti che hanno dedicato centinaia di ore ad allenarsi, perfezionare le proprie competenze e affrontare una delle sfide più importanti della loro carriera. A Shanghai, erano in 42 e hanno rappresentato la Svizzera in 38 professioni, confrontandosi con i e le migliori provenienti da tutto il mondo.
Il medagliere racconta un risultato di squadra, solo sommando tutti i punti, infatti, la Svizzera ha raggiunto il 3° posto nella classifica delle nazioni ed è stata riconosciuta come Best of Europe. Un riconoscimento che valorizza non solo le medaglie ottenute, ma anche la qualità e la costanza delle prestazioni di tutta la delegazione. Ogni partecipazione, ogni risultato e ogni punto conquistato hanno contribuito a questo importante traguardo.
Quattro vittorie d’oro, Industry 4.0, Hotel Reception, Plumbing and Heating e Heavy Vehicle Technology. A queste si aggiungono le medaglie d’argento e di bronzo conquistate in diverse discipline, confermando la grande varietà e solidità delle competenze professionali svizzere.
Ma i WorldSkills sono molto più di una competizione. Sono una vetrina internazionale per mostrare il valore della formazione professionale, un’occasione per mettere in luce percorsi di carriera spesso poco conosciuti e un’importante fonte di ispirazione per le nuove generazioni. I giovani che salgono sul palco di Shanghai rappresentano un modello di determinazione, precisione e spirito di squadra.
Questo successo è anche il risultato del lavoro di molte persone che accompagnano i talenti lungo il loro percorso: esperti, formatori, aziende, associazioni professionali e tutto il team che lavora dietro le quinte per creare le migliori condizioni possibili. La medaglia è il simbolo finale di un percorso collettivo fatto di collaborazione e passione per la propria professione.
Con il risultato ottenuto a Shanghai, la Svizzera conferma ancora una volta la forza del proprio sistema di formazione duale e il ruolo centrale delle competenze professionali per il futuro. I 42 giovani del SwissSkills National Team hanno dimostrato che talento, perseveranza e formazione di qualità possono portare lontano: fino al palcoscenico mondiale.
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