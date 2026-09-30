Tutte le emozioni di partecipare (e vincere) ai WordSkills di Shanghai: il video

Le immagini del video parlano chiaro, le emozioni sono intense e il risultato della squadra è straordinario. Frutto di ore ed ore di preparazione, impegno e passione. Dietro ogni medaglia ci sono giovani professionisti che hanno dedicato centinaia di ore ad allenarsi, perfezionare le proprie competenze e affrontare una delle sfide più importanti della loro carriera. A Shanghai, erano in 42 e hanno rappresentato la Svizzera in 38 professioni, confrontandosi con i e le migliori provenienti da tutto il mondo.

Il medagliere racconta un risultato di squadra, solo sommando tutti i punti, infatti, la Svizzera ha raggiunto il 3° posto nella classifica delle nazioni ed è stata riconosciuta come Best of Europe. Un riconoscimento che valorizza non solo le medaglie ottenute, ma anche la qualità e la costanza delle prestazioni di tutta la delegazione. Ogni partecipazione, ogni risultato e ogni punto conquistato hanno contribuito a questo importante traguardo.