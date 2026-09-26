WorldSkills: molto più di una medaglia

La comunicazione si concentra spesso sui risultati e sulle medaglie. Perché è importante raccontare anche le persone, le emozioni e le storie che si nascondono dietro ogni professionista?

Comunicare i WorldSkills significa raccontare molto più dei risultati e delle classifiche. All’interno dello SwissSkills National Team ci sono storie, emozioni, dubbi, sacrifici e sogni.