Countdown verso Shanghai, manca solo un giorno!
L'appuntamento degli WorldSkills Shanghai 2026 è dal 22 al 26 settembre 2026. Ne parliamo con il medagliato ticinese Giorgio Besomi.
A rispondere alle nostre domande è il ticinese Giorgio Besomi, medaglia d’oro ai Campionati europei delle professioni, svoltisi a Danzica nel 2023. Lo abbiamo incontrato per raccogliere il punto di vista di chi ha già vissuto in prima persona una competizione internazionale e conosce bene le emozioni, la pressione e le sfide che accompagnano un appuntamento di questa portata.
Dopo mesi di allenamento e preparazione tecnica e mentale, il momento è arrivato: domani inizieranno le competizioni dei WorldSkills Shanghai 2026. A poche ore dall’appuntamento internazionale, all'entusiasmo si aggiunge inevitabilmente un po’ di tensione.
Per comprendere meglio le emozioni che accompagnano questa attesa, Giorgio Besomi, medaglia d’oro nella professione Floor Laying agli EuroSkills 2023 e oggi responsabile della posa di pavimenti nell’azienda di famiglia, ripercorre la sua esperienza.
«C’è una grande voglia di mettere finalmente in pratica tutto ciò per cui ci si è preparati a lungo. Allo stesso tempo, devo ammettere che si comincia a sentire anche un po’ di tensione per l’imminente inizio».
Dopo tante ore, dedicate a perfezionare tecnica, precisione e capacità di gestire la pressione, arriva il momento di avere fiducia nel percorso compiuto. Durante la formazione e nella successiva attività professionale, materiali, strumenti e gesti tecnici entrano a far parte della quotidianità, prima come apprendisti e apprendiste e poi come professionisti e professioniste. Questa familiarità, costruita giorno dopo giorno, aiuta ad affrontare la competizione con maggiore sicurezza, sottolinea Besomi e continua dicendo «Penso sia importante riuscire a staccare la spina, concedersi un po’ di relax e godersi i giorni precedenti, così da arrivare alla competizione con la giusta carica e con il pieno di energie, sia fisiche sia mentali. Il lavoro più importante è ormai concluso. Le ultime ore servono a recuperare, ritrovare la calma e prepararsi ad affrontare la sfida con lucidità.».
Il momento in cui tutto diventa reale
Per chi partecipa a una competizione internazionale, spesso esiste un istante preciso in cui l’attesa lascia spazio alla consapevolezza: adesso ci siamo davvero. Per Giorgio Besomi, quel momento è coinciso con la cerimonia di apertura: «Si svolge la sera prima dell’inizio della competizione e dà ufficialmente il via all’evento. Probabilmente è stato allora che ho realizzato davvero che tutto stava per cominciare. Le delegazioni, le bandiere, il pubblico e l’atmosfera internazionale rendono improvvisamente concreta una sfida preparata per mesi. Dal giorno successivo, il lavoro svolto durante gli allenamenti deve trasformarsi in una prestazione sul palcoscenico mondiale.»
Un’esperienza da vivere fino in fondo
In una competizione che riunisce i migliori giovani talenti professionali del mondo, il risultato ha certamente un peso importante. Una missione WorldSkills è però anche un’esperienza personale e collettiva destinata a lasciare il segno.
Per questo, Giorgio Besomi, rivolge ai 42 membri dello SwissSkills National Team un consiglio semplice: «Godetevi ogni momento di questa esperienza unica. Al di là del risultato, conserverete bellissimi ricordi di tutto ciò che avrete vissuto.»
Ora il conto alla rovescia è quasi terminato. È il momento di fidarsi delle proprie capacità, vivere pienamente l’esperienza e mostrare sul palcoscenico mondiale il valore della formazione professionale svizzera.
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