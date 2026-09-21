Countdown verso Shanghai, manca solo un giorno!

Dopo tante ore, dedicate a perfezionare tecnica, precisione e capacità di gestire la pressione, arriva il momento di avere fiducia nel percorso compiuto. Durante la formazione e nella successiva attività professionale, materiali, strumenti e gesti tecnici entrano a far parte della quotidianità, prima come apprendisti e apprendiste e poi come professionisti e professioniste. Questa familiarità, costruita giorno dopo giorno, aiuta ad affrontare la competizione con maggiore sicurezza, sottolinea Besomi e continua dicendo «Penso sia importante riuscire a staccare la spina, concedersi un po’ di relax e godersi i giorni precedenti, così da arrivare alla competizione con la giusta carica e con il pieno di energie, sia fisiche sia mentali. Il lavoro più importante è ormai concluso. Le ultime ore servono a recuperare, ritrovare la calma e prepararsi ad affrontare la sfida con lucidità.».