Shanghai 2026: metà gara, il National Team entra nella fase decisiva

Come capisci quando intervenire e quando, invece, lasciare fare?

Durante la competizione, dal mio punto di vista, posso correggere relativamente poco. Il candidato arriva a questo appuntamento preparato sia dal punto di vista tecnico sia da quello mentale, quindi il lavoro principale è stato fatto prima della gara.

Il mio compito durante la competizione è soprattutto osservare, capire cosa sta succedendo e, quando necessario, dare qualche piccolo consiglio. Ogni intervento deve però essere valutato molto attentamente: bisogna essere sicuri che possa realmente aiutare il candidato e, soprattutto, che non rischi di destabilizzare il programma di lavoro o l’equilibrio che si è costruito. A volte è quindi più importante sapere quando non intervenire. In una competizione di questo livello il candidato deve poter lavorare con sicurezza e fiducia nelle proprie capacità. Il mio ruolo è essere presente, supportarlo e intervenire solo quando ritengo che quel piccolo input possa davvero fare la differenza.