In una competizione così intensa, la pressione è inevitabile. Come si può trasformarla in energia positiva senza lasciarsi sopraffare?

I giovani si preparano sia dal punto di vista tecnico, nel proprio mestiere, sia da quello mentale. In una competizione come WorldSkills, la componente mentale è determinante. I concorrenti sono sottoposti a molti stimoli esterni , pubblico, rumori, telecamere e movimenti continui , mentre devono gestire anche un’enorme pressione interna: lavorare velocemente, con precisione e mantenendo standard molto elevati.

Se ben gestita, la pressione può trasformarsi in energia, concentrazione e adrenalina positiva. Il nervosismo diventa invece un ostacolo quando prende il sopravvento, perché aumenta il rischio di perdere lucidità e commettere errori. L’obiettivo non è quindi eliminare completamente la tensione, ma imparare a riconoscerla e a utilizzarla a proprio favore.