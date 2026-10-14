«Per i giovani che fanno gli SwissSkills provo orgoglio e... un filo di invidia»

Se però devo scegliere, sono particolarmente fiero di quanto siamo riusciti a costruire in questi ultimi anni. Grazie al grandissimo sostegno della Direzione della SSIC, abbiamo finalmente potuto pianificare e sviluppare una serie importante di progetti infrastrutturali destinati al risanamento e all’evoluzione del Centro. Dal 1976 Gordola ha continuato a crescere, adattandosi alle esigenze della formazione, ma proprio per questo aveva ormai bisogno di interventi importanti per prepararsi ai prossimi decenni.

Forse qui parla anche l’architetto che è in me, ma provo una soddisfazione particolare nel vedere prendere forma questo percorso. Nei prossimi anni, con la realizzazione di quello che dovrebbe essere l’ultimo grande progetto di ampliamento, lo stabile Pragma, e soprattutto con il risanamento degli edifici esistenti, potremo consegnare alle nuove generazioni un Centro rinnovato e pronto ad affrontare il proprio futuro. Sono operazioni onerose, complesse e per nulla scontate, che hanno richiesto molta tenacia per riuscire a costruire, passo dopo passo, le condizioni necessarie per realizzarle. Forse è proprio questo l’aspetto di cui sono più fiero: sapere che, dopo aver ricevuto questo Centro da chi ha avuto la visione di immaginarlo cinquant’anni fa, stiamo facendo la nostra parte per consegnarlo più forte e più solido a chi verrà dopo di noi.