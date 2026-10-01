TicinoSkills 2026, 44 giovani talenti in gara e un viaggio alla scoperta delle professioni
L'appuntamento è dal 1 al 3 ottobre al Centro di formazione SSIC di Gordola. Oltre alle competizione, sarà possibile esplorare il mondo delle carriere professionali.
L'appuntamento è dal 1 al 3 ottobre al Centro di formazione SSIC di Gordola. Oltre alle competizione, sarà possibile esplorare il mondo delle carriere professionali.
Da oggi a Gordola si incontrano competizione, formazione e orientamento; giovani professioniste e professionisti si sfidano nei campionati regionali, mentre le allieve e gli allievi nella fase di orientamento, scoprono il mondo delle professioni.
Dal 1° al 3 ottobre 2026, il Centro di formazione SSIC di Gordola diventerà il punto d’incontro per giovani talenti, scuole, famiglie e professionisti nell’ambito di TicinoSkills 2026.
Al centro dell’evento ci saranno i campionati regionali delle professioni dell’artigianato edile , che vedranno confrontarsi 44 partecipanti nelle seguenti professioni:
- Falegname
- Muratore /muratrice
- Piastrellista
- Installatore / installatrice elettricista
- Metalcostruttore / metalcostruttrice
- Metalcostruttore saldatore/ metalcostruttrice saldatrice AFC
- Meccanico / meccanica di macchine agricole AFC
Durante le competizioni, il pubblico potrà osservare da vicino il livello di preparazione, la precisione e la creatività richiesti nelle diverse professioni. I migliori talenti avranno inoltre l’opportunità di qualificarsi per le prossime tappe del percorso verso i campionati nazionali SwissSkills.
Ma TicinoSkills non è solo una competizione. Come già avviene con gli SwissSkills a Berna, l’obiettivo dell’evento è trasformare una gara professionale in un’autentica esperienza di orientamento: un’occasione per scoprire le professioni, conoscere percorsi formativi e immaginare il proprio futuro professionale.
Accanto alle professioni in concorso, saranno infatti presenti numerose dimostrazioni professionali che permetteranno a giovani e visitatori di entrare in contatto con altri ambiti del mondo del lavoro in ben 15 professioni.
Le classi scolastiche saranno protagoniste delle giornate di giovedì e venerdì, con la partecipazione prevista di circa 600 allieve e allievi provenienti dai centri scolastici del cantone. Attraverso visite, laboratori e incontri con giovani apprendisti al lavoro, anche i più giovani potranno raccogliere informazioni concrete sulle opportunità offerte dalla formazione professionale.
Sabato l’evento aprirà le porte al grande pubblico con un programma ricco di attività pensate per la popolazione e le famiglie. La giornata sarà arricchita dalla presenza del progetto Millestrade del DECS, dalla celebrazione del 50° anniversario del Centro di formazione SSIC di Gordola e culminerà con la cerimonia di premiazione dei TicinoSkills, prevista alle ore 15.00.
Con questa apertura al pubblico, TicinoSkills 2026 si propone di essere molto più di una competizione professionale; un’occasione di incontro, scoperta e orientamento, dove talento, passione e formazione si intrecciano per mostrare ai giovani la ricchezza delle opportunità offerte dal mondo del lavoro.
Dietro a TicinoSkills vi è un ampio panorama di attori impegnati ogni giorno a favore della formazione professionale: dalle famiglie alle aziende, dalle associazioni professionali alle formatrici e ai formatori, fino alle istituzioni. È grazie a questa rete di collaborazione che è possibile accompagnare nella scoperta delle professioni, promuovere il valore della formazione duale e contribuire alla valorizzazione delle competenze dei nostri giovani.
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