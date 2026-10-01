TicinoSkills 2026, 44 giovani talenti in gara e un viaggio alla scoperta delle professioni

Dietro a TicinoSkills vi è un ampio panorama di attori impegnati ogni giorno a favore della formazione professionale: dalle famiglie alle aziende, dalle associazioni professionali alle formatrici e ai formatori, fino alle istituzioni. È grazie a questa rete di collaborazione che è possibile accompagnare nella scoperta delle professioni, promuovere il valore della formazione duale e contribuire alla valorizzazione delle competenze dei nostri giovani.